Bei der Switch 2 bin ich ein absoluter Handheld-Muffel, aber eine neue Funktion ändert gerade alles

Super Mario RPG ist eines der Spiele, die deutlich vom 'Handheld-Boost' profitieren.

Mit meiner Nintendo Switch 2 stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß. Ich mag sie als Konsole sehr gern, als Handheld nutze ich sie aber effektiv nie. Dafür waren mir Switch 1-Spiele, die ich gerade zuhauf nachhole, unterwegs bislang viel zu unscharf und flimmerig, weshalb ich sie fast ausschließlich am TV gezockt habe.



In nächster Zeit wird sich mein Spielverhalten jedoch drastisch ändern, denn Nintendo hat einen großen Kritikpunkt am Handheld-Modus mit dem aktuellen System-Update und einer darin enthaltenen, neuen Einstellung beseitigt.

Switch 1-Spiele fallen im Handheld-Modus deutlich ab – und auf der Switch 2 hat mich das umso mehr gestört

Die Switch 2-Hardware ist der ersten Switch bei weitem überlegen. Das zeigt sich bei der integrierten Abwärtskompatibilität vor allem durch deutlich stabilere Framerates und dem ein oder anderen Spiel, das minimal schärfer erscheint. Sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus.

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Autoplay

Aber machen wir uns nichts vor: Switch 1-Spiele haben schon bessere Tage gesehen und können mit aktuellen Titeln in Sachen Bildqualität nicht mehr mithalten. Sie sind in ihrer portablen Variante auf eine Auflösung von 720p limitiert, flimmern also ohne Ende, Texturen fransen aus und unscharf wirken sie auch noch.

Die Unschärfe wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass die 720p-Ausgabe der Spiele auf 1080p gestreckt wird – das liefert das 7,9 Zoll-Display der Switch 2 nativ. Die fehlenden Pixel werden in der Folge unsauber durch farbliche Schätzungen gefüllt, weshalb Objekt- und Texturränder verwaschener wirken, als sie es auf einem Switch 1-Screen gewesen wären.

1:1-Skalierung Zwei Drittel der Display-Auflösung

Diese Problematik hat Nintendo aber mit dem erwähnten Update aus der Welt geschafft, denn es ist von nun an möglich, Switch 1-Spiele in ihren TV-Modi auf dem Handheld-Bildschirm zu zocken. Den Spielen wird beim Handheld-Boost vereinfacht ausgedrückt vorgegaukelt, in einer Docking Station zu laufen, wobei der Switch 2-Screen als "Fernseher" dient.

Der clevere Trick entlockt den Switch 1-Spielen scharfes 1080p-Gameplay, die Switch 2 holt jetzt also auch im Handheld-Modus alles aus den alten Klassikern heraus, was in Sachen Auflösung möglich ist.

So gut ist der Handheld-Boost in der Praxis

Die weitaus höhere Auflösung macht sich beispielsweise in der Charakterauswahl von Smash Bros. Ultimate bemerkbar. Schrift sowie die kleinen Bildchen der Kämpfer*innen sehen mit eingeschaltetem Boost gestochen scharf aus:

Handheld-Boost An Handheld-Boost Aus

Im Spiel selbst wirken 3D-Modelle darüber hinaus eine ganze Nummer schärfer, genau wie ihre Texturierung:

Handheld-Boost An Handheld-Boost Aus

Bei Mario Kart 8 Deluxe ist mir zudem ins Auge gesprungen, wie stark die Treppchenbildung dank der höheren Auflösung zurückgegangen ist. Der Fun-Racer flimmert kaum noch:

Handheld-Boost An Handheld-Boost Aus

So richtig baff war ich dann aber in Bayonetta 3, das mit einer unheimlich niedrigen 480p-Auflösung oder sogar weniger im Handheld-Modus an den Start ging und jetzt mit einer fast viermal so hohen Pixelanzahl gerendert wird:

Handheld-Boost An Handheld-Boost Aus

So ziemlich jedes Switch 1-Spiel, das ich getestet habe, hat im Handheld-Modus der Switch 2 einen spürbaren Schärfe-Boost erhalten und sieht daher weitaus schicker und sauberer aus.

Zumindest sofern es zuvor einen Unterschied zwischen der Auflösung im Handheld- und TV-Modus gab. In The Witcher 3 macht sich die Funktion beispielsweise nicht bemerkbar, da das Spiel sowohl mobil als auch stationär mit maximal 720p lief. Und auch das erste Hyrule Warriors verwendete in beiden Modi dieselbe Auflösung.

Handheld Boost An Handheld Boost Aus

Dabei handelt es sich aber Ausnahmen, die breite Masse hat auf die 720p- beziehungsweise 1080p-Limits für den Handheld- und TV-Modus gesetzt und dort kann das neue Boost-Feature dann auch entsprechend punkten.

Zusätzliche Grafikdetails und Performance Je nach Spiel kann es sein, dass der TV-Modus weitere Grafikdetails freischaltet, etwa eine höhere Weitsicht, realistischere Beleuchtungseffekte, hochauflösende Texturen, aufwendigere Modelle für Gegenstände in der Umgebung oder eine dichtere Bepflanzung. In Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist mir beispielsweise aufgefallen, dass Schatten ausdefiniertert sind und die Umgebung passend zum Look des Taktik-Spiels knubbeliger modelliert ist: Handheld-Boost An Handheld-Boost Aus Ausgehend von meinen Tests kann ich zudem nicht sagen, dass sich mit dem Boost ein Titel für mich ruckeliger angefühlt hat. GVG berichtet jedoch, dass es ein paar Drops in einigen Spielen geben kann. Da es aber keine Möglichkeit gibt, Framerate-Analysen im Handheld-Modus durchzuführen, lässt sich das nur mit Augenmaß bestimmen.

Gibt es auch Nachteile?

Um die höhere Auflösung und die zusätzlichen Grafikdetails zu berechnen, muss die Switch 2 wenig überraschend mehr ackern. Ich habe in beiden Modi dieselbe Szene bei maximaler Helligkeit zwanzig Minuten laufen lassen und bin auf folgende Werte gekommen:

Handheld-Boost an: 12 Prozent Verlust

12 Prozent Verlust Handheld-Boost aus: 10 Prozent Verlust

Der Energieverbrauch steigt also je nach Spiel um ungefähr 1 bis 2 Watt an, was dazu führt, dass euch unterwegs circa 10 bis 20 Minuten früher der Saft ausgeht. Mit reduzierter Bildschirmhelligkeit solltet ihr aber noch immer über zwei Stunden in euren Switch 1-Spielen verbringen können.

Übrigens: Die Switch 2 ist auch mit dem Handheld-Boost angenehm leise, ich habe keinen nennenswerten Unterschied zum "normalen" Betrieb messen können.

Aber Achtung: Ihr müsst mit eingeschaltetem Boost daran denken, dass einige Hinweisboxen in Switch 1-Spielen jetzt ein “falsches” Gamepad anzeigen, da sie die Joy-Cons als Pro-Controller interpretieren. Darüber hinaus lässt sich der Touch-Screen nicht mehr verwenden (schließlich ist der Bildschirm jetzt ein "Fernseher"), aber ihr könnt die Joy-Cons weiterhin vom Gehäuse trennen und mit ihnen spielen.

Wie ihr den Handheld-Boost einschaltet, erfahrt ihr auf Seite 2 des Artikels.

Mein Fazit

Chris Werian Wer bei Nintendo auf die geniale Idee kam, den Switch 1-Spielen auf der Switch 2 vorzutäuschen, im TV- statt im Handheld-Modus zu laufen, verdient in meinen Augen einen (Legenden-)Orden. Denn der Unterschied fällt je nach Titel sehr deutlich aus.



Viele Spiele wirken auf dem Display der Switch 2 jetzt deutlich schärfer und auch das nervige Flimmern aufgrund der starken Treppchenbildung bei niedrigen Auflösungen verschwindet an vielen Stellen.



Zudem skalieren die Switch 1-Klassiker ab sofort auch 1-zu-1 mit dem höher aufgelösten Switch 2-Display, bei einem Limit von 720p klappte das zuvor eher schlecht als recht. Und zusätzliche Grafik-Details gibt es in vielen Spielen auch noch.



Ich werde mir in Zukunft also zweimal überlegen, ob ich mich für ein paar Dyna-Raids in Pokémon Schild noch einmal vor den Fernseher hocke oder mich doch lieber auf dem Balkon verkrümel, um im deutlich verbesserten Handheld-Modus zu zocken.

Und was sagt ihr? Habt ihr den Handheld-Boost bereits ausprobiert?