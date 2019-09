One Piece: Zorros neues Schwert ist gefährlicher als gedacht

Im neuen Manga-Kapitel von One Piece bekommt Schwertkämpfer und Piratenjäger Lorenor Zorro eine neue Waffe. Das neue Schwert heißt Enma und stellt eine wirklich legendäre Waffe dar. Dieser Waffe verdankt der Piratenkönig Kaido nämlich seine Narbe. Es handelt sich dabei also um das einzige Schwert, das ihm bisher überhaupt etwas anhaben konnte. Aber die Klinge ist nicht nur sehr mächtig, sondern offenbar auch für denjenigen, der sie schwingt gefährlich.

One Piece übertreibt: An sich nichts Neues, immerhin steht der Manga sowie der Anime quasi für völliges Over the top-Gekloppe unter Piraten. Aber das neue Schwert Enma setzt da nochmal ordentlich einen drauf. Oder habt ihr schon mal irgendwo etwas davon gehört oder gelesen, dass ein Schwert ganze Teile einer Küste abschneidet? Eben.

Darum geht's: Die legendäre Klinge Enma ist das einzige Schwert, das bisher in der Lage war, den fiesen Ober-Piratenkönig Kaido zu verletzen. Von dieser Waffe stammt die dicke Narbe auf seinem Oberkörper.

Das Katana Enma wurde vom legendären Schwertmeister Shimotsuki Kozaburo geschmiedet. Es gehört zu den 21 O Wazamono und damit auch zu den besten Schwertern der One Piece-Welt. Es ersetzt Zorros nicht minder legendäres Schwert Shusui und wurde vom Meister-Samurai Kozuki Oden genutzt. Dessen Tochter Kozuki Hiyori gibt es Zorro, damit der Shusui an dessen angestammtem Platz hinterlässt.

It's great that Kunia's legacy 'Wado Ichimonji' will not be overshadowed by Enma. Turns out that both swords are created by the same person and they even complement each other. "The Straight Road of Peace" and "Enma". There must be some deep lore behind those names. pic.twitter.com/m4otOPxAzq