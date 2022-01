Persona 6-Gerücht: Ankündigung noch 2022 und zwar als PS5-Exclusive

Kurz nach dem Release einer neuen Playstation-Konsole erschien zuletzt immer ein Titel der Persona-Reihe von Atlus – Persona 4 beim Übergang von der PS2 zur PS3 und Persona 5 beim Übergang von der PS3 zur PS4. Wenn sich das Studio treu bleibt, müsste eigentlich bald eine Ankündigung von Persona 6 anstehen. Und laut einem Leaker ist genau das der Fall. Die Plattform, für die der Titel angeblich erscheint, ist aber durchaus überraschend.

Persona 6 könnte mit der Atlus-Tradition brechen

Persona 6 ist real: Dass Atlus an einem Persona 6 arbeitet, ist keine Überraschung und wurde von dem Studio im vergangenen Jahr bereits bestätigt. Bisher wissen wir aber nur, dass der nächste Teil Persona 5 überflügeln soll. Das Team hat sich also einiges vorgenommen.

Das ist neu: Leaker Nate the Hate geht in seinem Podcast davon aus, dass Persona 6 bereits 2022 angekündigt wird. Er hat sogar eine konkrete Vorstellung, wann es soweit sein wird: Im September. Warum? Weil die Persona-Serie im September 2021 das 25-jährige Jubiläum feierte und von Atlus ein Jahr voller Neuankündigungen für das Franchise eingeläutet wurde, das im Reveal von P6 gipfeln soll.

Ist P6 ein Exclusive? Eigentlich passt es ins Bild, dass Persona 6 zwei Jahre nach dem Launch der PS5 angekündigt wird, denn wie angesprochen, veröffentlichte Atlus die letzten beiden Ableger jeweils nach dem Ende eines Konsolenzyklus und konnte so auf eine sehr breite Nutzerbasis bauen. Aber: Laut Nate the Hate kommt Persona 6 exklusiv für die PS5 und überspringt die PS4. Da die Serie traditionell eigentlich nicht auf High-End-Technik setzt, wäre der Verzicht auf eine Last-Gen-Version eine dicke Überraschung.

Natürlich handelt es sich hierbei um Gerüchte - und die Möglichkeit, dass sich Pläne ändern, ist selbstverständlich auch immer gegeben. Aber wir versuchen bei Atlus nachzufragen, was es mit den Aussagen auf sich hat.

Die Hauptserie Shin Megami Tensei hat gerade einen neuen Ableger auf der Switch bekommen:

Neben Persona 6 könnte es noch mehr Ankündigungen geben

Atlus habe laut dem Leaker noch mehr auf Lager: „Wir haben bis September 2022 diverse Ankündigungen parat“, zitiert er das Studio. Um welche es sich dabei handelt? Nate the Hate glaubt an Persona 4 Golden für die Switch. Ansonsten könnte es weitere Spin-Offs wie Persona 5 Strikers oder Persona 4: Dancing All Night geben.

Nebenbei arbeitet Atlus auch noch an einem komplett neuen Rollenspiel mit dem Namen Project Re Fantasy, das noch 2022 erscheinen soll.

Freut ihr euch auf Persona 6? Was sollte der neue Teil eurer Meinung nach bieten?