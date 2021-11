Wenn ihr in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle alle eure Gefährten weiterentwickeln wollt, benötigt ihr eine ganze Hand voll Evolutionssteine. Diese sind aber wie immer rar gesät und teilweise gut versteckt. Deshalb verraten wir euch, wo ihr alle neun Arten von Evolutionssteine in Diamant und Perl findet.

Hier findet ihr den Feuerstein

Es gibt zwei Feuersteine im Spiel, und beide befinden sich in der Schmiede. Einen findet ihr ganz am Rand, neben einigen Booster-Pads. Den anderen schenkt euch der NPC Fuego, wenn ihr das Labyrinth durchlaufen habt.

Hier findet ihr den Wasserstein

Ab ins kühle Nass auf der Route 213! Hier befindet sich der Wasserstein in einer vermeintlichen Sackgasse. Zuvor müsst ihr zwei Kämpfe gegen NPCs austragen.

Hier findet ihr den Blattstein

Wenig überraschend könnt ihr den Blattstein in der nähe von Flori abstauben, konkret in den Auen von Flori, nördlich der Stadt. Hier findet ihr inmitten einer Blumenwiese eine Pokéball, der den Schatz enthält.

Hier findet ihr den Blitzstein

Für den Blitzstein begebt ihr euch in das Küstenstädtchen Sonnewik im Osten von Sinnoh. Hier gibt es einen Leuchtturm, hinter dem sich ein Trampelpfad befindet. Geht diesen bis zu einem Felsen entlang, unter dem ihr den wertvollen Stein findet.

Hier findet ihr den Leuchtstein

Auf Route 225 kommt ihr an einem Felsen vorbei, der über einer kleinen Wiese ragt. Oben auf der Spitze liegt ein Leuchtstein neben einem NPC. Ein zweites Exemplar existiert in Untergrund von Blizzach, ganz unten links.

Hier findet ihr den Finsterstein

Hiervon gibt es zwei. Einen findet ihr in der Lagerhalle von Team Galactic, allerdings benötigt ihr einen Schlüssel. Nummer zwei versteckt sich auf der Siegesstraße hinter zwei Felsen, die ihr mit der VM Stärke zur Seite schieben müsst.

Hier findet ihr den Funkelstein

Auf der Eiseninsel gibt es eine Höhle, die ihr betreten müsst. Mit Hilfe von drei Aufzügen müsst ihr euch bis ganz nach oben aufmachen. Hier wartet auf der rechten Seite der Funkelstein auf euch.

Hier findet ihr den Ewigstein

Für den Ewigstein müsst ihr tauschen. Geht in Blizzach in das Haus ganz im Nordwesten und sprecht mit Mindy, die von euch ein Meditalis haben möchte. Im Gegenzug bekommt ihr ein Alpollo, das den Ewigstein in Händen hält.

Hier findet ihr den Ovalen Stein

Begebt euch in das zweite Stockwerk des Turm der Ruhenden. Hier liegt ganz offen ein Ovaler Stein, für den ihr lediglich einen Kampf austragen müsst.

