Pokémon Diamant und Perle: So ändert ihr die Spitznamen eurer Pokémon

Ihr kennt es vermutlich: Man fängt ein Pokémon und wird aufgefordert, ihm einen Spitznamen zu geben, ist aber gerade in Eile, uninspiriert oder vertippt sich einfach. Jetzt hat das arme Ding einen furchtbaren Namen, mit dem es sein restliches Leben verbringen muss. Nicht ganz, denn wie in den anderen Teilen der Serie, könnt ihr die Namen eurer Taschenmonster auch in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle jederzeit ändern.

Pokémon in Diamant und Perle neue Namen geben

Wenn ihr andere Ableger der Reihe gespielt habt, könnt ihr euch vielleicht schon denken, wen ihr für die Änderungen der Namen besuchen müsst: Den Namenbewerter. In den Remakes von Diamant und Perle findet ihr den guten Mann in Ewigenau. So müsst ihr vorgehen:

Erreicht Ewigenau oder Fliegt mit eurem Pokémon dorthin

Im Südosten der Stadt findet ihr neben dem Pokémon-Supermarkt ein Haus mit mehreren Stockwerken

Betretet das Gebäude, und ihr werdet sofort einen alten Mann sehen, der an einem Tisch sitzt

Sprecht mit dem NPC, und er bietet euch an, die Namen eurer Pokémon zu bewerten

Wenn er euch fragt, ob ihr einen neuen Spitznamen wählen wollt, antwortet ihr mit „ja“

Jetzt könnt ihr die Namensgebung eures Pokémon ändern

