Pokémon Diamant/Perl: So kommt ihr an neue Klamotten und Outfits

Sammeln, tauschen, kämpfen. Das sind die grundlegenden Elemente eines jeden Pokémon-Spiels. Aber warum sollten wir dabei nicht auch noch gut aussehen? Wenn euch das Standard-Outfit in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle nicht gefällt, könnt ihr im Spiel neue Klamotten finden und euch umziehen. Wir sagen euch, wie das funktioniert.

So zieht ihr euch in Pokémon Diamant und Perle um

Kleidungsstücke gibt es in Sinnoh leider nicht umsonst, sondern ihr müsst sie euch kaufen. Hierfür begebt ihr euch nach Schleiede. Im Süden der Stadt findet ihr den Metronome Style Shop. Dabei handelt es sich um ein eher unscheinbares Gebäude mit lilafarbenem Dach. Am besten erkennt ihr es an dem Schild über der Tür, auf dem zwei Piepis abgebildet sind. Betretet das Geschäft. Bei der Dame hinter dem Tresen könnt ihr neue Klamotten kaufen und euch umziehen.

Diese Klamotten gibt es: Der Laden hat eine ganze Reihe an Outfits im Angebot. Das Günstigste ist das Pikachu-Outfit für 8.500 Pokédollar, ganz oben steht ein Lederjacken-Outfit für stolze 120.000 Pokédollar. Ihr müsst beachten, dass ihr keine einzelnen Klamotten kaufen könnt. Jedes Outfit ändert eure Mütze, eure Jacke, eure Hose und eure Schuhe. Manche bringen sogar einen eigenen Haarschnitt mit sich. Vor dem Kauf könnt ihr euch ansehen, wie ihr in der Chibi-Version und in der großen Version aussehen würdet.

So, jetzt haben wir uns in eine schicke Schale geworfen, und nun geht es auf Pokémon-Jagd. Wenn ihr es auf besonders starke Exemplare abgesehen habt, solltet ihr euch unbedingt die zwei Meisterbälle holen, die es in den Remastern von Diamant und Perle gibt.

