Pokémon-Legenden: Arceus hat wohl ebenfalls EP-Teiler und Fans sind gespalten

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint schon sehr bald, in zweieinhalb Wochen ist es so weit. Allerdings bleiben einige Dinge noch ziemlich unklar im Hinblick auf das Spiel, viele Details kennen wir nicht. Aber eines davon wurde jetzt wohl eher zufällig in einem Nintendo Switch-Trailer mit Christina Aguilera verraten. Allem Anschein nach gibt es auch in Pokémon-Legenden: Arceus wieder den umstrittenen EP-Teiler, der Erfahrungspunkte auf alle Pokémon im Team verteilt. Das finden nicht alle Fans gut.

Neuer Pokémon-Trailer? Nicht ganz: Es gibt einen neuen Trailer für die Nintendo Switch, in dem unter anderem auch einige kurze Szenen aus Pokémon-Legenden: Arceus zu sehen sind. Zum Beispiel sehen wir, wie Christina Aguilera sich ein Pokémon schnappt und sich daraufhin die Erfahrungspunkte auf alle Pokémon im Team verteilen.

Hier könnt ihr das Video sehen:

EP Teiler offenbar bestätigt: Das bedeutet offenbar, dass auch in Pokémon-Legenden Arceus der EP-Teiler standardmäßig zum Einsatz kommt. Zumindest scheint das diese Szene aus dem Trailer zu bestätigen, es sieht ganz danach aus. Nichtsdestotrotz kann das im fertigen Spiel vielleicht auch anders sein und wir haben bisher keine explizite Bestätigung. Wir werden bei Nintendo nachhaken und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir mehr wissen.

Fans reagieren gespalten: Am EP-Teiler aka dem EXP Share scheiden sich seit jeher die Geister. In älteren Pokémon-Teilen war die Funktion an bestimmte Items gekoppelt, in vielen neuen Ausgaben gibt es sie standardmäßig.

Das sorgt für Irritationen bei einigen Fans, denen die Spiele sowieso schon zu leicht sind. Sie wünschen sich, dass der EP-Teiler wenigstens optional an- und ausgeschaltet werden kann.

Auch der Wunsch nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einer besseren Balance taucht immer wieder in den Kommentarspalten auf.

Die Debatte wird wohl so schnell auch nicht enden, weil die Geschmäcker natürlich verschieden bleiben. Während einige Menschen größere Herausforderungen suchen, geht es vielen anderen Personen nicht so. Zuletzt wurde die Implementation des kontroversen EP-Teilers massiv im Zusammenhang mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle diskutiert.

Wie fändet ihr es, wenn es in Pokémon-Legenden: Arceus den EP-Teiler geben würde? Was wünscht ihr euch?