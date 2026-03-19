Pokémon Pokopia: Alle Gemüsesorten und was ihr beim Feld-Anbau beachten solltet

In Pokopia könnt ihr verschiedene Saaten für Gemüse und Getreide anpflanzen und hier gibt’s alles, was ihr dazu wissen müsst.

Maximilian Franke
19.03.2026 | 15:48 Uhr

Alle Infos zum Einpflanzen und Ernten in Pokémon Pokopia. Alle Infos zum Einpflanzen und Ernten in Pokémon Pokopia.

Inhaltsverzeichnis

Pokémon Pokopia bietet viele Möglichkeiten zum Gestalten der eigenen Welt und das Anlegen von Feldern mit Saatgut für Gemüse und Getreide gehört auch dazu. Zwar liegt der Fokus des Spiels nicht auf den Farm-Sim-Features, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen zu beachten, wenn ihr einen Bauernhof führen wollt.

Wenn ihr es nur auf bestimmte Gemüsesorten abgesehen habt, findet ihr Infos zu den einzelnen Arten hier:

Schritt 1: Felder anlegen

Um Saatgut für Gemüse anpflanzen zu können, benötigt ihr ein umgepflücktes Feld. Dafür braucht Ditto wiederum die Fähigkeit “Pflügen”, mit der ihr weiche Böden aus Erde umgraben könnt.

Pflügen lernt ihr recht früh im Spiel von Rotomurf. Ihr trefft es im ersten Gebiet Welkwüstia, sobald ihr euch nach Osten durch die Felswand gegraben habt. Dort wünscht es sich sein Habitat als neues Zuhause, für das ihr bereits Pflügen müsst.

  • 015: Frisches Gemüsebeet: 8x beliebiges Gemüsebeet

Wählt die Fähigkeit aus und zielt damit auf den Boden, um die entsprechenden Blöcke umgraben. Ihr könnt den Skill auch gedrückt halten, um direkt mehrere Felder anzulegen.

Schritt 2: Saatgut einpflanzen

Danach könnt ihr Samen in eurem Inventar auswählen und in die Hand nehmen. Stellt euch vor ein umgegrabenes Feld und pflanzt die Saat mit der A-Taste ein. Das war’s schon. Jetzt heißt es warten.

Oder ihr nehmt beim Einpflanzen einfach ein Pokémon mit der Fähigkeit "Düngen" mit – beispielsweise Bisasam. Eure Begleitung sorgt dann dafür, dass eure Samen direkt einen Wachstumsschub erhalten.

Die ganz Ungeduldigen unter euch können zudem mit Zeitreise schummeln und in die Zukunft springen. Wie das geht, erklärt unser Video:

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Schritt 3: Pflanzen gießen

Ihr müsst dafür sorgen, dass eure Felder immer genug Wasser haben. Wenn ein Feld austrocknet, wachsen die daraufliegenden Pflanzen nicht weiter, aber keine Sorge: Sie können niemals komplett eingehen, falls ihr mal eine Weile vergesst zu gießen.

So haltet ihr eure Felder bewässert:

  • gießt regelmäßig manuell mit Aquaknarre
  • sorgt dafür, dass sich Wasser (See oder Fluss) direkt neben dem Feld befindet
  • nutzt Sprinkler-Anlagen
Tipp zum Gießen:
Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser
von Maximilian Franke
Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser

Schritt 4: Ernten

Solange eure Felder bewässert sind, entwickeln sich aus den Samen Feldfrüchte. Die Dauer hängt von der jeweiligen Pflanze ab, ihr könnt aber abkürzen!

Um eure Früchte einzusammeln, braucht ihr sie übrigens nicht per Hand einzeln pflücken. Stattdessen könnt ihr einfach Zerschneider benutzen, um schnell mehrere Pflanzen komplett zu ernten.

Tipp zum Ernten:
Pokémon Pokopia: Kommt ja nicht auf Idee, jede Bohne einzeln zu pflücken – so erntet ihr ein komplettes Feld in Sekunden
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia: Kommt ja nicht auf Idee, jede Bohne einzeln zu pflücken – so erntet ihr ein komplettes Feld in Sekunden

Ein Samen reicht für immer

Im Vergleich zu ausgewachsenen Farming-Simulationen wie Stardew Valley oder Story of Seasons bleibt ein Samen für immer im Feld, selbst wenn ihr die ausgewachsene Pflanze geerntet habt.

Wenn ihr also einmal ein Feld mit Bohnen angelegt habt, braucht ihr im Grunde nie wieder neue Samen. Stattdessen wachsen die Bohnenpflanzen immer wieder nach, solange ihr sie erntet und danach wieder bewässert.

Wofür brauche ich Gemüse?

  • esst es direkt für mehr Ausdauer
  • verschenkt es an Pokémon, die es mögen oder sich wünschen
  • kocht damit Gerichte, um eure Fähigkeiten zu verstärken
  • schenkt es Mooslaxo, um mächtige Buffs zu erhalten

Wenn ihr Kochen oder Mooslaxo beschenken wollt, haben wir für euch alle relevanten Items hier aufgelistet:

Pokémon Pokopia: Alle Rezepte zum Kochen - Diese Zutaten braucht ihr für Salate, Bratlinge und Co.
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia: Alle Rezepte zum Kochen - Diese Zutaten braucht ihr für Salate, Bratlinge und Co.
Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch, wo ihr einzelne Gemüsesorten bekommt und welche Besonderheiten euch jeweils erwarten.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Farming-Sim-Gameplay in Pokopia? Hättet ihr euch ein komplexeres System gewünscht oder seid ihr mit der simplen Landwirtschaft zufrieden?

1 von 6

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

Pokémon Pokopia: Alle Gemüsesorten und was ihr beim Feld-Anbau beachten solltet

vor 21 Stunden

Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei

vor 23 Stunden

Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser

vor einem Tag

Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo

vor einem Tag

Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Ist das der beste Gaming-PC für Hatsune-Miku-Fans? – Jetzt das limitierte Custom-Design sichern und 4K genießen

vor 17 Minuten

Ist das der beste Gaming-PC für Hatsune-Miku-Fans? – Jetzt das limitierte Custom-Design sichern und 4K genießen
Den Microsoft Xbox Controller gibts jetzt zum Sparpreis: Amazon startet Top-Angebot mit allen Farben!

vor 20 Minuten

Den Microsoft Xbox Controller gibt's jetzt zum Sparpreis: Amazon startet Top-Angebot mit allen Farben!
Pokémon Pokopia: Alle Gemüsesorten und was ihr beim Feld-Anbau beachten solltet

vor 39 Minuten

Pokémon Pokopia: Alle Gemüsesorten und was ihr beim Feld-Anbau beachten solltet
Das spannendste Android-Handy des Jahres 2026: Bei Amazon ist der Smartphone-Geheimtipp aus London jetzt im Bestpreis-Angebot!

vor einer Stunde

Das spannendste Android-Handy des Jahres 2026: Bei Amazon ist der Smartphone-Geheimtipp aus London jetzt im Bestpreis-Angebot!
mehr anzeigen