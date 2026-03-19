Pokémon Pokopia: Alle Gemüsesorten und was ihr beim Feld-Anbau beachten solltet

Alle Infos zum Einpflanzen und Ernten in Pokémon Pokopia.

Pokémon Pokopia bietet viele Möglichkeiten zum Gestalten der eigenen Welt und das Anlegen von Feldern mit Saatgut für Gemüse und Getreide gehört auch dazu. Zwar liegt der Fokus des Spiels nicht auf den Farm-Sim-Features, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen zu beachten, wenn ihr einen Bauernhof führen wollt.

Wenn ihr es nur auf bestimmte Gemüsesorten abgesehen habt, findet ihr Infos zu den einzelnen Arten hier:

Schritt 1: Felder anlegen

Um Saatgut für Gemüse anpflanzen zu können, benötigt ihr ein umgepflücktes Feld. Dafür braucht Ditto wiederum die Fähigkeit “Pflügen”, mit der ihr weiche Böden aus Erde umgraben könnt.

Pflügen lernt ihr recht früh im Spiel von Rotomurf. Ihr trefft es im ersten Gebiet Welkwüstia, sobald ihr euch nach Osten durch die Felswand gegraben habt. Dort wünscht es sich sein Habitat als neues Zuhause, für das ihr bereits Pflügen müsst.

015: Frisches Gemüsebeet: 8x beliebiges Gemüsebeet

Wählt die Fähigkeit aus und zielt damit auf den Boden, um die entsprechenden Blöcke umgraben. Ihr könnt den Skill auch gedrückt halten, um direkt mehrere Felder anzulegen.

Schritt 2: Saatgut einpflanzen

Danach könnt ihr Samen in eurem Inventar auswählen und in die Hand nehmen. Stellt euch vor ein umgegrabenes Feld und pflanzt die Saat mit der A-Taste ein. Das war’s schon. Jetzt heißt es warten.

Oder ihr nehmt beim Einpflanzen einfach ein Pokémon mit der Fähigkeit "Düngen" mit – beispielsweise Bisasam. Eure Begleitung sorgt dann dafür, dass eure Samen direkt einen Wachstumsschub erhalten.

Die ganz Ungeduldigen unter euch können zudem mit Zeitreise schummeln und in die Zukunft springen. Wie das geht, erklärt unser Video:

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Schritt 3: Pflanzen gießen

Ihr müsst dafür sorgen, dass eure Felder immer genug Wasser haben. Wenn ein Feld austrocknet, wachsen die daraufliegenden Pflanzen nicht weiter, aber keine Sorge: Sie können niemals komplett eingehen, falls ihr mal eine Weile vergesst zu gießen.

So haltet ihr eure Felder bewässert:

gießt regelmäßig manuell mit Aquaknarre

sorgt dafür, dass sich Wasser (See oder Fluss) direkt neben dem Feld befindet

nutzt Sprinkler-Anlagen

Schritt 4: Ernten

Solange eure Felder bewässert sind, entwickeln sich aus den Samen Feldfrüchte. Die Dauer hängt von der jeweiligen Pflanze ab, ihr könnt aber abkürzen!

Um eure Früchte einzusammeln, braucht ihr sie übrigens nicht per Hand einzeln pflücken. Stattdessen könnt ihr einfach Zerschneider benutzen, um schnell mehrere Pflanzen komplett zu ernten.

Ein Samen reicht für immer

Im Vergleich zu ausgewachsenen Farming-Simulationen wie Stardew Valley oder Story of Seasons bleibt ein Samen für immer im Feld, selbst wenn ihr die ausgewachsene Pflanze geerntet habt.

Wenn ihr also einmal ein Feld mit Bohnen angelegt habt, braucht ihr im Grunde nie wieder neue Samen. Stattdessen wachsen die Bohnenpflanzen immer wieder nach, solange ihr sie erntet und danach wieder bewässert.

Wofür brauche ich Gemüse?

esst es direkt für mehr Ausdauer

verschenkt es an Pokémon, die es mögen oder sich wünschen

kocht damit Gerichte, um eure Fähigkeiten zu verstärken

schenkt es Mooslaxo, um mächtige Buffs zu erhalten

Wenn ihr Kochen oder Mooslaxo beschenken wollt, haben wir für euch alle relevanten Items hier aufgelistet:

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch, wo ihr einzelne Gemüsesorten bekommt und welche Besonderheiten euch jeweils erwarten.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Farming-Sim-Gameplay in Pokopia? Hättet ihr euch ein komplexeres System gewünscht oder seid ihr mit der simplen Landwirtschaft zufrieden?