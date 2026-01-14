Freundin eines Pokémon-Fans öffnet zum ersten Mal 2 Packs und zieht direkt Karten, bei denen wir vor Neid erblassen - zwei davon können über 250 Euro wert sein

Das Sammeln von Pokémon-Karten kann sehr viel Spaß machen, ist aber teuer und eigentlich Glücksspiel.

Wer Pokémonkarten sammelt und Packs öffnet, weiß nie, was einen darin erwartet. Bei dieser Form des Glücksspiels hatte die Freundin eines Pokémon-Fans direkt bei ihren ersten paar Pulls riesiges Glück. Aber sie will ihrem Partner wohl einfach nicht glauben, dass das die absolute Ausnahme darstellt.

Pokémon-Fan hat riesiges Anfängerglück

Ursprünglich wollte das Pärchen sich wohl einfach nur ein paar Packs voller Pokémonkarten kaufen, um sie als Dankeschön zu verschenken. Einfach zum Spaß wollte die Freundin sich dann selbst ebenfalls ein Pack gönnen, um es zu öffnen. Sie soll schon seit ihren Kindheits-Tagen keine Pokémonkarten mehr in den Fingern gehabt haben.

Beim ersten Pull fiel ihr dann aber unglaublicherweise direkt eine Zapdos SIR-Karte aus der Karmesin & Purpur – 151-Erweiterung in die Hände. Aus demselben Pack soll sie dann auch noch eine Erika's Invitation #196 gezogen haben. Daraufhin hat die Freundin anscheinend unschuldig Folgendes gesagt:

"Das hat Spaß gemacht, haben alle Packs so shiny Karten wie diese hier?"

Worauf die Antwort natürlich Nein lautet. Aber das wollte sie nicht so recht wahrhaben und kurioserweise hielt ihr Anfängerglück danach sogar noch eine ganze Weile an. Wenig später hat sie nämlich wohl auch noch eine Bisaflor ex-SIR-Karte gezogen und soll sich dann mit einem "ich dachte, du hättest gesagt, die wären selten?" an ihren Freund gewendet haben.

Hier könnt ihr die Glücksgriffe sehen:

Der Freund hat im Anschluss mehrfach versucht, seine Partnerin davon zu überzeugen, dass sie einfach nur großes Glück hatte, das scheint sie ihm aber nicht richtig glauben zu wollen. Hätten wir bei den ersten Packs so ein unverschämtes Glück gehabt, wäre es uns vielleicht ähnlich ergangen. Stattdessen hat die Freundin sich jetzt wohl in den Kopf gesetzt, die 151-Sammlung zu vervollständigen, und zwar nur durch das Öffnen von Packs.

Sind die Karten denn so krass? Die Karten sind durchaus selten. Das liegt daran, dass es SIR-Karten sind, was für Special Illustration Rares steht. Sie fungieren als schickere Versionen, die ein besonderes Artwork zeigen. Die Bisaflor-Karte kann immerhin 70 bis 300 US-Dollar einbringen, ähnlich wie das Zapdos.

In den Kommentaren amüsieren sich viele passionierte Pokémonkarten-Sammler*innen über das Glück der Freundin. Der Grundtenor lautet allerdings auch, dass sie wahrscheinlich ziemlich bald feststellen wird, dass ihr Partner recht hatte. Ihr wird dringend dazu geraten, sich die Karten lieber gezielt zu kaufen oder zu ertauschen.

Wie liefen eure ersten Pack-Öffnungen von Pokémonkarten so ab? Wie geht ihr mit dem Glücksspiel-Faktor um?