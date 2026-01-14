Freundin eines Pokémon-Fans öffnet zum ersten Mal 2 Packs und zieht direkt Karten, bei denen wir vor Neid erblassen - zwei davon können über 250 Euro wert sein

Die Chancen, wirklich seltene Pokémonkarten aus Packs zu ziehen, sind leider verschwindend gering. Das wird auch diese frische Sammlerin irgendwann einsehen müssen.

David Molke
14.01.2026 | 18:01 Uhr

Das Sammeln von Pokémon-Karten kann sehr viel Spaß machen, ist aber teuer und eigentlich Glücksspiel. Das Sammeln von Pokémon-Karten kann sehr viel Spaß machen, ist aber teuer und eigentlich Glücksspiel.

Wer Pokémonkarten sammelt und Packs öffnet, weiß nie, was einen darin erwartet. Bei dieser Form des Glücksspiels hatte die Freundin eines Pokémon-Fans direkt bei ihren ersten paar Pulls riesiges Glück. Aber sie will ihrem Partner wohl einfach nicht glauben, dass das die absolute Ausnahme darstellt.

Pokémon-Fan hat riesiges Anfängerglück

Ursprünglich wollte das Pärchen sich wohl einfach nur ein paar Packs voller Pokémonkarten kaufen, um sie als Dankeschön zu verschenken. Einfach zum Spaß wollte die Freundin sich dann selbst ebenfalls ein Pack gönnen, um es zu öffnen. Sie soll schon seit ihren Kindheits-Tagen keine Pokémonkarten mehr in den Fingern gehabt haben.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Beim ersten Pull fiel ihr dann aber unglaublicherweise direkt eine Zapdos SIR-Karte aus der Karmesin & Purpur – 151-Erweiterung in die Hände. Aus demselben Pack soll sie dann auch noch eine Erika's Invitation #196 gezogen haben. Daraufhin hat die Freundin anscheinend unschuldig Folgendes gesagt:

"Das hat Spaß gemacht, haben alle Packs so shiny Karten wie diese hier?"

Worauf die Antwort natürlich Nein lautet. Aber das wollte sie nicht so recht wahrhaben und kurioserweise hielt ihr Anfängerglück danach sogar noch eine ganze Weile an. Wenig später hat sie nämlich wohl auch noch eine Bisaflor ex-SIR-Karte gezogen und soll sich dann mit einem "ich dachte, du hättest gesagt, die wären selten?" an ihren Freund gewendet haben.

Hier könnt ihr die Glücksgriffe sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Freund hat im Anschluss mehrfach versucht, seine Partnerin davon zu überzeugen, dass sie einfach nur großes Glück hatte, das scheint sie ihm aber nicht richtig glauben zu wollen. Hätten wir bei den ersten Packs so ein unverschämtes Glück gehabt, wäre es uns vielleicht ähnlich ergangen. Stattdessen hat die Freundin sich jetzt wohl in den Kopf gesetzt, die 151-Sammlung zu vervollständigen, und zwar nur durch das Öffnen von Packs.

Sind die Karten denn so krass? Die Karten sind durchaus selten. Das liegt daran, dass es SIR-Karten sind, was für Special Illustration Rares steht. Sie fungieren als schickere Versionen, die ein besonderes Artwork zeigen. Die Bisaflor-Karte kann immerhin 70 bis 300 US-Dollar einbringen, ähnlich wie das Zapdos.

Mehr:
Pokémon TCG-Fan findet dutzende geöffnete Booster (!) im Müll eines Geschäfts - und füllt mit den Karten seine eigenen Decks auf
von Linda Sprenger
Pokémon TCG-Glückspilz findet versiegeltes Fossil-Display aus der Kindheit bei seinen Eltern wieder - ist heute 8200 Euro wert
von Linda Sprenger
Es gibt tatsächlich Pokémon-Magic-Karten mit einer Starter-Evolution und die ist extrem selten
von Annika Bavendiek

In den Kommentaren amüsieren sich viele passionierte Pokémonkarten-Sammler*innen über das Glück der Freundin. Der Grundtenor lautet allerdings auch, dass sie wahrscheinlich ziemlich bald feststellen wird, dass ihr Partner recht hatte. Ihr wird dringend dazu geraten, sich die Karten lieber gezielt zu kaufen oder zu ertauschen.

Wie liefen eure ersten Pack-Öffnungen von Pokémonkarten so ab? Wie geht ihr mit dem Glücksspiel-Faktor um?

