PS Plus April 2021: Sony macht Gratis-Spiel über Nacht noch besser

Ja, viele neue Spiele erscheinen momentan nicht für unsere Next-Gen-Konsolen. Umso erfreulicher ist es, dass einige ältere Titel ein Update erhalten, um die Vorteile der neuen Hardware zu nutzen. Wenn ihr ein Abo bei PS Plus habt, konntet ihr vielleicht schon Zombie Army 4: Dead War anspielen, das es in diesem Monat kostenlos im Abo-Service gibt.

Kostenloses PS5-Update für Zombie Army 4: Falls nicht, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, denn die Entwickler haben dem Zombie-Shooter ein PS5-Update verpasst, mit dem ihr das Spiel in 4K und mit 60 fps zocken könnt. Der Download steht auch für die Xbox Series X/S bereit.

PS Plus-Spiele besser auf der PS5

Zombie Army 4 in 4K und mit 60 fps: Laut dem Entwicklerstudio Rebellion steht die konstante Framerate im Vordergrund. Das bedeutet, Zombie Army 4 setzt auf eine dynamische Auflösung, die unter 2160p rutschen kann, wenn auf dem Bildschirm zu viel los ist. Das dürfte die richtige Entscheidung sein, da es sich bei Zombie Army 4 um einen Koop-Shooter handelt, bei dem jeder Einbruch der Framerate den Tod bedeuten kann.

Im unteren Trailer könnt ihr sehen, was euch im Zombie Army 4 erwartet:

120 fps auf der Series X: Spielt ihr auf einer Xbox Series X, habt ihr die Option, Zombie Army 4 in HD und mit 120 fps zu zocken. Auf der PS5 geht das leider nicht, denn die 120 fps-Option steht auf Sonys Maschine nur Titeln zur Verfügung, die auch eine echte Next-Gen-Version besitzen.

Days Gone bereits mit Update: Das zweite kostenlose Spiel für PS Plus-Abonnenten im April ist Days Gone. Der Zombie-Shooter mit offener Spielwelt hat schon vor einiger Zeit ein PS5-Update erhalten. Jetzt könnt ihr mit eurem Motorrad in 4K (Checkerboard) und mit 60 fps durch Oregon streifen und Freaker abknallen. Im Vergleich zur PS4-Version macht das einen riesigen Unterschied.

Eine Übersicht mit allen PS5-Spielen, die ihr in 4K und mit 60 fps spielen könnt, findet ihr hier:

Keine PS5-Versionen über PS Now

So positiv es ist, dass alle Spiele für PS Plus im April auf der PS5 deutlich besser aussehen und laufen, so enttäuschend ist es für manche, dass dem bei PS Now leider nicht so ist. Der Streaming-Service von Sony verzichtet momentan noch komplett auf PS5-Titel. Darum müssen sich auch Spieler:innen auf der Next-Gen-Konsole derzeit mit den PS4-Versionen von Borderlands 3 und Marvel's Avengers begnügen. Obwohl für beide Spiele ein kostenloses PS5-Upgrade zur Verfügung stehen würde.

Wie gefallen euch die PS Plus-Spiele für April?