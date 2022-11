PS Store Black Friday: Die besten PS4- + PS5-Spiele für unter 10€

Nur noch bis Montag läuft im PlayStation Store der große Black Friday Sale mit über 500 Angeboten für PS4 und PS5. Wir haben euch bereits in früheren Artikeln zehn aktuelle Highlights und zehn Hits zwischen 10 und 20€ herausgesucht. In diesem Artikel sind nun Schnäppchen unter 10€ an der Reihe, wie üblich stellen wir euch zehn Spiele kurz vor. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, findet ihn hier:

God of War

7:16 God of War - Testvideo zum PS4-exklusiven Action-Rollenspiel

Falls ihr erst noch den Vorgänger nachholen wollt, bevor ihr euch an God of War Ragnarök wagt, habt ihr jetzt günstig die Gelegenheit dazu. Neben der hohen Produktionsqualität und den abwechslungsreichen Welten aus der nordischen Mythologie fasziniert das Reboot der berühmten Hack&Slash-Reihe durch eine erwachsene Geschichte rund um eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung. Deren Emotionalität ändert aber nichts daran, dass es in den Kämpfen nach wie vor hart und wuchtig zur Sache geht. Dass God of War auch spielerisch überzeugt, liegt neben der flüssigen Steuerung und dem hervorragendem Trefferfeedback auch daran, dass wir es mit einer Vielzahl kreativ gestalteter Kreaturen mit unterschiedlichen Angriffsmustern zu tun bekommen.

The Last of Us Part 2

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Wie God of War ist auch The Last of Us Part 2 einer der ganz großen Exklusivhits der PS4-Generation. Die hervorragende Präsentation holt alles aus der Konsole heraus und die lebensnahen Animationen lassen uns die Emotionen der Charaktere so stark mitfühlen, wie man es von kaum einem anderen Spiel kennt. Hinzu kommt eine knallharte Endzeit-Geschichte, mit deren Verlauf zwar nicht alle Fans des Vorgängers glücklich sind, die aber jedenfalls von Anfang bis Ende spannend bleibt. Das Gameplay bietet im Grunde die gleiche Mischung aus Schleichen, Schießen und Erkundung wie der Vorgänger. Letztere ist aber noch wichtiger geworden, da die Levels nicht mehr ganz so linear sind, sondern oft große, offene Areale bieten.

Devil May Cry 5 + Vergil

10:05 Devil May Cry 5 - Test-Video zum Actionspiel

Devil May Cry 5 bekommt ihr jetzt zusammen mit dem Vergil-DLC, der einen vierten spielbaren Charakter ins Spiel bring, für nur 9,89€. Das Hack&Slash-Actionspiel lebt vor allem von seiner Coolness: Von der spektakulären Inszenierung der Kämpfe gegen kreativ designte Missionen bis hin zu den Protagonisten, die stets den passenden One-liner auf den Lippen haben, ist alle darauf ausgerichtet, uns die Fantasie des coolen Actionhelden ausleben zu lassen. Falls ihr darauf Lust habt, gibt es also kaum ein besseres Spiel für euch. Außer dem Dämonenschnetzeln gibt es in Devil May Cry 5 allerdings nicht sehr viel zu tun. Für Gameplay-Abwechslung sorgt jedoch immerhin, dass sich die vier Charaktere sehr unterschiedlich spielen.

Doom Eternal

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

Wie sein Vorgänger ist Doom Eternal ein temporeicher und brutaler First Person Shooter, in dem ihr hordenweise Dämonen abschießt oder im Nahkampf mit aufwendig animierten Glory Kills hinrichtet. Geändert hat sich, dass der Protagonist noch beweglicher und die Levels noch vertikaler geworden sind. Außerdem ist der Schwierigkeitsgrad etwas härter, was damit zusammenhängt, dass wir jetzt Gesundheit, Rüstung und Munition mit jeweils einer bestimmten Tötungsart zurückbekommen können und somit im Kampf klug vorgehen müssen, damit uns keine der wertvollen Ressourcen ausgeht. Neu ist außerdem der asymmetrische Multiplayer, in dem zwei Dämonen gegen einen Doom Slayer kämpfen.

Need for Speed Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Mit Need for Speed Heat hat sich die berühmte Rennspielreihe weiterentwickelt und ist etwas anspruchsvoller geworden. Die KI folgt nicht mehr dem berühmten Gummibandeffekt, Fehler werden dadurch härter bestraft. Trotzdem handelt es sich noch immer um einen Arcade Racer, der vor allem auf halsbrecherische Geschwindigkeit setzt, und nicht um eine realistische Rennsimulation. Für Abwechslung sorgen die Tag-Nacht-Wechsel: Bei Tag verdienen wir in regulären Rennen Geld, nachts steigern wir in illegalen Straßenrennen unser Ansehen in der Szene. Daneben beeindruckt Need for Speed Heat durch die detaillierten Tuning-Möglichkeiten der 127 Wagen, die Open World ist hingegen nur mäßig interessant.

Wolfenstein 2: The New Colossus

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Im Nachfolger von Wolfenstein: The New Order spielen wir erneut B. J. Blazkowicz, der diesmal eine Revolution anzettelt, um die von den Nazis besetzten vereinigten Staaten zu befreien. Der First Person Shooter setzt seine alternative Version der Geschichte Weltgeschichte aufwendig in Szene und schafft dadurch eine dichte Atmosphäre, im Vordergrund steht aber trotzdem das Gameplay. Dieses fällt zwar wie gewohnt temporeich und blutig aus, es setzt aber nicht ganz so sehr auf Action wie etwa Doom Eternal. Stattdessen ist es in manchen Situationen besser, erst mal zu schleichen und heimlich die feindlichen Offiziere auszuschalten, damit diese keinen Alarm schlagen können. Früher oder später greift man aber doch stets auf durchschlagskräftige Schusswaffen zurück.

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt ihr im PS Store jetzt günstig in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen, dem digitalen Artbook und einem 90-Minuten-Video über die Entwicklung des Spiels. Jedi: Fallen Order ist das vollwertige Singleplayer-Abenteuer, auf das Star-Wars-Fans viele Jahre warten mussten. Ihr spielt den jungen Jedi Cal und besucht mit seinem Team und dessen Raumschiff verschiedene Planeten, die jede Menge Star-Wars-Atmosphäre versprühen. Das Highlight des Spiels sind aber die spannenden Lichtschwertduelle, denen die verschiedenen Schwerthaltungen Komplexität verleihen. Als echter Jedi nimmt Cal zwar keine Schusswaffen in die Hand, dafür stehen ihm aber die verschiedensten Machtkräfte zur Verfügung.

Control

10:13 Control - Test-Video: Wahnsinn allein reicht noch nicht

Der von Remedy (Max Payne, Alan Wake) stammende Third Person Shooter Control lässt euch in die Rolle von Jesse Faden schlüpfen, die sich auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder befindet. Dabei stößt sie auf eine Behörde, die sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt. Kaum hat sie deren Zentrale betreten, ist sie aus mysteriösen Gründen plötzlich ihre Direktorin. Control fasziniert vor allem durch seine geheimnisvolle Geschichte und seine vielen schrägen, surrealen Einfälle. Aber auch das Gameplay hat einiges zu bieten, denn Jesse entwickelt nach und nach übernatürliche Kräfte, durch die sie beispielsweise Gegner per Telekinese quer durch den Raum schleudern oder mit schweren Möbelstücken bombardieren kann.

Slay the Spire

1:44 Slay the Spire - Trailer kündigt den Überraschungshit für PS4 an

Der Indie-Hit Slay the Spire begeistert durch seine ausgeklügelte Spielmechanik. In dem Roguelike-Deckbuilder durchsteifen wir einen Dungeon und bekämpfen vielfältige Monster. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, jede unserer Aktionen lösen wir durch das Ausspielen von Karten aus unserem Deck aus. Unterwegs können wir neue Karten sammeln und alte aufwerten. Tiefe gewinnt das System durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Karten, die sich zu mächtigen Kombos verknüpfen lassen. Dabei eröffnete sich eine enorme Anzahl an taktischen Möglichkeiten. Nach gescheiterten Durchgängen müssen wir von vorn anfangen, können aber neue Karten und Charaktere freischalten, die völlig andere Spielstile erlauben.

AI: The Somnium Files

3:38 AI: The Somnium Files - Spielszenen aus dem Anime-Adventure

AI: The Somnium Files ist ein düsteres Detektivspiel im Anime-Stil. Im Tokyo der Zukunft spielen wir den Special Agent Kaname Date und versuchen, einen Serienmörder zu fassen. Dazu befragen wir Zeugen und suchen Tatorte nach Indizien ab. Klassische Ermittlungsarbeit allein führt uns aber nicht zum Ziel. Deshalb machen wir von Kanames besonderer Fähigkeit Gebrauch, die es ihm erlaubt, für kurze Zeit in die Träume von Menschen einzudringen und dort nach weiteren Hinweisen zu suchen. Das Adventure überzeugt durch seine dichte Atmosphäre und seine ebenso spannende wie komplexe Geschichte. Auch der Umfang stimmt, ihr könnt mit rund 30 Stunden Spielzeit rechnen.