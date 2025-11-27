Die PS5 kostet diese Woche so wenig wie eine Xbox Series S - und löst diese damit als ideale Einsteigerkonsole ab

Die PS5 ist gerade im Sale und der hat es besonders für Konsolenneulinge in sich.

Jahrelang galt die kompakte Xbox Series S als idealer Einstiegspunkt für alle, die bisher keine Konsole unter ihrem TV stehen hatten. Ihr Design ist unaufdringlich, der auf maximale Effizienz getrimmte Technik-Unterbau reichte für Full HD-Fernseher aus und mit dem Xbox Game Pass gibt es Zugriff auf unzählige Spiele.

Fünf Jahre später hat sich ihr Status jedoch massiv geändert. Die Preise für den weißen Kasten sowie das Game Pass-Abo sind mit der Zeit gestiegen, der Hardware geht im 4K-Zeitalter die Puste aus und zum Black Friday haut Sony die PS5 für denselben Preis wie das günstigste Series S-Modell heraus. Das lohnt sich vor allem für Neulinge, die gerade überlegen, sich mal wieder eine Konsole zu kaufen.

Eine PS5 kostet momentan so viel wie eine Xbox Series S

Das ist die Ausgangslage: Sony hat zum Black Friday den Preis der PS5 deutlich reduziert. 349,99 Euro kostet das digitale Slim-Modell ohne Disc-Laufwerk und mit 825 Gigabyte. Das ist nach der letzten Preiserhöhung im April 2025 auf 499,99 Euro ein richtiges Schnäppchen.

Sony zieht damit für die Black Week mit dem 512 GB-Modell der Xbox Series S gleich. Das ist eigentlich mal mit einem Preis von 299,99 Euro an den Start gegangen, war Anfang des Jahres sogar für weniger als 250 Euro erhältlich.

In der Zwischenzeit wurde der Preis aber auf offiziell 349,99 Euro angehoben und das zeigt sich auch bei den Händlern. Je nach Anbieter erhaltet ihr sie gerade für 329,99 Euro bis 339,99 Euro, die Tendenz geht laut Portalen wie Geizhals und Idealo seit Monaten immer weiter nach oben.

Praktisch ist sie gerade zwar immer noch ein paar Euro günstiger, allerdings müsst ihr mit höheren Folgekosten rechnen. Das wird an zwei Beispielen besonders deutlich:

#1 – Die Speicherkosten: Auf der internen SSD sind gerade einmal 364 Gigabyte für euch nutzbar. Für heutige Spiele, die gern mal über 100 Gigabyte groß sind, ist das viel zu wenig. Die PS5 Slim in der Digital Edition kommt auf immerhin 667 Gigabyte, bietet also fast doppelt so viel Platz.



Und auch die Speicherweiterung ist günstiger. Microsoft setzt bei der Series S auf ein spezielles Steckkarten-Design, das zwar komfortabel anzuschließen ist, mit über 110 Euro für 1 Terabyte beziehungsweise 200 Euro für 2 Terabyte aber auch immens teuer ausfällt.



Bei der PS5 Slim müsst ihr hingegen eine beliebige PCIe-4.0-SSD anschrauben, die Preise liegen derzeit bei etwa 90 Euro für 1 Terabyte-SSDs beziehungsweise 140 Euro für 2 Terabyte inklusive Kühler für den Datenträger.

#2 – Das Spieleabo: Den Game Pass bekommt ihr im Premium-Modell mit 200 Spielen für derzeit 12,99 Euro. PlayStation Plus Extra liefert hingegen 400 Spiele für 13,99 Euro. Ihr bekommt für euer Geld also die größere Auswahl und die ist auch keineswegs schlechter. Mit Hogwarts Legacy und Cyberpunk 2077 befinden sich einige Hochkaräter unter den Spielen.



Für eine Auswahl von über 300 Spielen müsst ihr beim Game Pass auf die Ultimate-Stufe upgraden und die wird mit 26,99 Euro dann richtig teuer. PlayStation Plus kostet im teuersten Fall hingegen 16,99 Euro und legt dann noch 300 PS1-, PS2- und PS3-Klassiker drauf.

Wegen ihrer Technik lohnt sich die PS5 mittlerweile sogar immer mehr außerhalb von Angeboten

Bei der Xbox Series S hat sich schon zu Release abgezeichnet, dass die Budget-Konsole an ihr Limit gehen muss, um 3D-Spiele angemessen schick darzustellen. Zwar gibt es Titel wie Gears of War 5, Star Wars Outlaws und Forza Horizon 5, die das richtig gut hinbekommen, bei der Series S müsst ihr jedoch viel häufiger mit Rucklern, verwaschener Grafik und flimmernder Optik rechnen.

Einige Titel sehen auf der Xbox Series S richtig hübsch aus (Bild: Forza Horizon 5), viele Spiele fallen jedoch deutlich auf der Budget-Konsole ab.

Zudem ist die Konsole auf eine maximale Auflösung von 1440p limitiert, wobei die Marke eigentlich nur von Indie-Spielen erreicht wird. Zockt ihr ausschließlich 2D-Spiele wie Stardew Valley oder Hollow Knight: Silksong auf der Konsole, ist das also nicht weiter dramatisch, bei aufwendigeren 3D-Spielen lauft ihr jedoch häufig Gefahr, eine eher unschönere Version zu erhalten.

Die PS5 kommt auf dem Papier auf die 2,5-fache Leistung der Series S und schafft es daher auf höhere Auflösungen, was in Kombination mit heutigen 4K-Fernsehern für ein klares Plus bei der Bildschärfe sorgt. Zudem fallen Bildwiederholraten höher aus, die Spiele wirken also auch noch flüssiger.

Neben der Speicherproblematik wäre das auch für mich der Hauptgrund zur PS5 zu greifen, selbst wenn sie ein wenig mehr kostet. Während einer Rabattaktion, in der die PlayStation auf einem ähnlichen Niveau rangiert, gilt er für mich aber umso mehr.

Was spricht eigentlich noch für eine PlayStation 5 oder für eine Xbox Series S?

Neben den genannten Aspekten gibt es auch noch ein paar weitere Unterschiede, die für die jeweilige Konsole sprechen. In aller Kürze zusammengefasst:

Die Vorteile der PS5:

Blu-ray-Laufwerk kann seit der Slim nachgerüstet werden

DualSense-Controller verfügt über mehr Features

schlankeres und flotteres Betriebssystem

mehr große Exklusivspiele im Jahr …

… die in der Regel auch noch verdammt gut sind

große Xbox-Spiele finden immer häufiger den Weg auf die PS5

Die Vorteile der Xbox Series S:

besserer VRR-Support für schwankende Framerates sogar mit HDMI 2.0

Unterstützung für 3D-Audio-Formate wie Dolby Atmos und DTS:X

einige Verbesserungen bei älteren Spielen (mehr FPS)

Quick Resume für sofortiges Weiterspielen aus dem Standby

Und was ist mit der Nintendo Switch (2)? Die aktuellen Nintendo-Konsolen sind zwar ebenfalls für Neulinge sehr gut geeignet, ich habe sie als Hybrid-Systeme, die als Konsolen und Handhelds genutzt werden können, im Artikel aber ausgeklammert. Sie liefern eine niedrigere Leistung, um die Akkulaufzeit zu schonen, und damit eine klar schlechtere Grafik als die stationären Geräte. Zudem ist das Spieleportfolio in vielen Punkten ein anderes, da es aufwendige 3D-Spiele wie GTA 5 eher selten auf die Nintendo-Konsolen schaffen. Stehen sie für euch jedoch zur Debatte, könnt ihr euch hier über sie informieren: Nintendo Switch 2 im Test: Die neue Konsole beeindruckt mich, aber nicht als Handheld von Chris Werian

Mein Fazit: Selbst für Einsteiger*innen ist die PS5 gerade die bessere Wahl