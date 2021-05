PS5: Sony zeigt sich nun doch optimistisch, die Nachfrage 2021 besser zu bewältigen

Die Produktion der PS5 soll in den nächsten Monaten ordentlich angekurbelt werden. In einem Interview mit Wired spricht Playstation-Chef Jim Ryan sogar davon, Nachfrage und Angebot noch in diesem Jahr ausgleichen zu wollen.

Vielleicht mehr PS5-Konsolen als gedacht

Sony arbeite hart daran, die Situation rund um die Verfügbarkeit der PS5 zu verbessern. Ryan blickt daher optimistisch auf die kommenden Monate:

"Wir sehen, dass die Produktion im Laufe des Sommers und sicherlich auch in der zweiten Jahreshälfte ansteigt, und wir hoffen, dass sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in dieser Zeit wieder normalisiert."

Das kommt durchaus überraschend, da Sonys Finanzchef zuletzt gegenüber Investoren zu Protokoll gab, dass die Next-Gen-Konsole noch mindestens bis 2022 schwer zu haben sein wird.

Schlingerkurs von Sony

Die widersprüchlichen Aussagen von Sony könnten teilweise mit den vielen Unwägbarkeiten zusammenhängen. Zum einen ist nicht bekannt, wie viele Spieler:innen momentan tatsächlich auf eine PS5 warten, also wann genau die akute Nachfrage gedeckt wäre, zum anderen ist das Unternehmen von externen Faktoren abhängig, wie etwa dem Mangel an Halbleiter-Chips in der Elektronik-Branche.

Wie geht es denn nun weiter? Wenn Sony diese Frage nicht zu 100 Prozent beantworten kann, dann wohl niemand. Die Tendenz geht aber dahin, dass es demnächst sogar noch weniger Konsolen geben könnte als bisher. Ende des Sommers wird Sony versuchen gegenzusteuern, indem alle nötigen Hardware-Komponenten gesammelt werden und eventuell sogar ein alternatives Modell der PS5 in Produktion geht.

Knappheit hält an: Sollten diese Maßnahmen greifen, könnten im Herbst und in der Weihnachtssaison tatsächlich wieder mehr Geräte im Handel verfügbar sein. Allerdings zieht hier traditionell auch die Nachfrage wieder an. Dass aber wirklich jeder Interessent ad hoc eine PS5 kaufen kann, bis dahin wird es wohl noch eine ganze Weile dauern.

Wenn ihr auf der Suche nach einer PS5 seid, dann schaut regelmäßig in unseren immer aktuellen Ticker:

Weitere Artikel zum Thema:

So erhöht ihr eure Chancen auf eine PS5

Auch wenn momentan kaum PS5-Konsolen verfügbar sind, gibt es einige Dinge, mit denen ihr die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnt, eines der begehrten Geräte zu ergattern. Zum einen bieten die Händler ihre Kontingente zu bestimmten Uhrzeiten und Tagen an. So müsst ihr nicht täglich die Online-Shops abklappern. Zum anderen, wenn es denn Konsolen gibt, könnt ihr eure Chancen bei einer Welle mit dem Warenkorb-Trick erhöhen.

