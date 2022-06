Im Resident Evil Village-DLC könnt ihr bald selbst als Lady Dimitrescu auf Gegner treten

Capcom hat im Rahmen ihres Spiele-Showcase endlich den DLC für Resident Evil Village konkretisiert. Neben einer neuen Story-Kampagne mit Ethans Tochter Rose in der Hauptrolle und einer Third-Person-Option für das Hauptspiel wird auch der Mercenaries-Modus erweitert. The Mercanaries: Additional Courses serviert uns bei Release neue Charaktere, darunter auch unsere liebste Vampir-Dame.

Wann erscheint der DLC für Resident Evil Village? Alle Erweiterungen sind ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich und können auch mit dem Hauptspiel als Gold Edition erworben werden.

So spielt sich Lady Dimitrescu in Resident Evil Village

Die Präsentation lieferte leider nur wenige Sekunden Gameplay mit Lady Dimitrescu, doch die haben es in sich. Die Herrin von Schloss Dimitrescu ist bekanntlich nicht gerade zimperlich und hat mehr Kraft in ihren Armen als Chris Redfield.

In dem Clip schnappt sie sich einen großen Gegner und schleudert diesen in eine Gruppe der werwolfartigen Feinde, danach muss einer der pelzigen Dorfbewohner dran glauben und wird auf den Boden gedrückt. Nachdem in Ethans Kampagne die Masochisten auf ihre Kosten kamen, dürfen sich jetzt die Sadisten ausleben und ordentlich zutreten.

Im Trailer könnt die Vampir-Action ab Minute 1:36 kurz erhaschen:

Ein wenig erinnert die Perspektive an Bioshock 2, in dem wir in den Stiefeln eines Big Daddy durch Rapture stapfen und es ebenfalls mit meist deutlich kleineren Feinden aufnehmen müssen. Mit High-Heels und Hut misst Lady Dimitrescu knapp drei Meter, also passt auf, dass ihr nirgendwo hängen bleibt.

Die Figur basiert übrigens auf einer echten Massenmörderin:

3 3 Resident Evil 8 Die Vampir-Lady basiert auf einer Serienkillerin

Nicht der einzige spielbare Boss: Im Trailer werden neben Lady Dimitrescu noch zwei weitere neue Charaktere vorgestellt. Zum einen dürfen wir mit Karl Heisenberg die Kontrolle über noch einen Boss übernehmen. Der Bastler teilt ordentlich mit seinem Hammer aus und dürfte einige weitere Tricks auf Lager haben. Zum anderen kehrt der gute alte Chris zurück, wie immer bis an die Zähne bewaffnet.

Weitere News aus dem Resident Evil-Universum:

Das ist der Mercanaries-Modus: Alle gezeigten Figuren sind im Action-Modus The Mercanaries spielbar. Hier ist es euer Ziel, in einem Zeitlimit möglichst viele Gegner auszuschalten. Kills werden gut belohnt, und ihr baut euch nach und nach ein nützliches Arsenal zusammen, mit dem ihr immer größeren Monsterhorden auf die Pelle rückt.