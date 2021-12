Hogwarts Legacy wird angeblich noch im Dezember auf Playstation-Event gezeigt

Hogwarts Legacy wurde im vergangenen Jahr angekündigt, doch seitdem ist es um das Action-Rollenspiel verdächtig ruhig geworden. Angeblich geht die Entwicklung aber gut voran, und wir könnten schon bald neues Material zu sehen bekommen. Laut der bekannten Leakerin Millie A wollte WB Games bereits auf den Game Awards einen Trailer zeigen, entschied sich jedoch gegen die Veranstaltung und für ein unangekündigtes Playstation-Event, das noch diesen Monat stattfinden soll.

Das steckt hinter den aktuellen Gerüchten zu Hogwarts Legacy

Gerüchte zu PlayStation Event: Mehrere Quellen berichten, dass Sony in diesem Dezember die PSX zurückbringen wird. Angeblich sollen vor allem VR-Spiele für PSVR2 im Fokus stehen. Zudem gibt es ein neues Gerücht, laut dem diesen Dezember noch eine State of Play stattfinden könnte. Bislang ist allerdings kein PlayStation Event offiziell bestätigt.

Mit Hogwarts Legacy hören wir zum ersten Mal von einem Titel für 2D-Monitore im Zusammenhang mit dem Event. Dass wir so oder so demnächst etwas von dem Spiel im Harry-Potter-Universum sehen werden ist ohnehin wahrscheinlich, und Fans warten schon sehr lange auf einen neuen Trailer.

Alle bisher bekannten Informationen zu Hogwarts Legacy findet ihr hier:

Alle bisher bekannten Informationen zu Hogwarts Legacy findet ihr hier:

Darum haben wir so wenig von Hogwarts Legacy gesehen: Der vermeintliche Leak enthält interessante Insider-Informationen. Angeblich hielten sich die PR-Abteilungen des Publishers und des Entwicklerstudios Avalanche Software so lange zurück, weil Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling immer wieder mit transphoben Aussagen für negative Schlagzeilen sorgte und man nicht in den Strudel hineingezogen werden wollte.

Auf den Game Awards war WB Games bekanntlich mit Wonder Woman vertreten. Ein Trailer von Hogwarts Legacy steht laut Millie jedoch bereit, und die Entwickler warten nur noch auf die Freigabe von oben. Allerdings sei sich der Publisher bewusst, dass es Kontroversen geben wird, egal wann die PR-Maschine wieder angeworfen wird. Vielleicht ist es ja schon in wenigen Tagen soweit.

Hogwarts Legacy kommt für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X. Das Spiel sollte eigentlich schon in diesem Jahr erscheinen, wurde jedoch auf 2022 verschoben.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer:

Das hat es mit der PSX auf sich

Eine Zeitlang hielt Sony im Dezember ein Event ab – die Playstation Experience, kurz PSX –, auf dem eigene Projekte und Third-Party-Spiele präsentiert wurden. Zuletzt fand die Veranstaltung 2017 statt. In letzter Zeit häufen sich jedoch Gerüchte, nach denen die Show in diesem Jahr zurückkehren soll. Das könnte durchaus Sinn ergeben, da Sony auf anderen Großveranstaltungen, wie der E3 oder TGS, momentan keine Präsenz zeigt. Allerdings müsste Sony ein PlayStation-Event, ganz egal ob nun PSX oder doch "nur" eine State of Play, sehr bald ankündigen, da Weihnachten schon vor der Tür steht.

Denkt ihr, Hogwarts Legacy wird noch in diesem Jahr gezeigt? Und glaubt ihr an die Rückkehr der PSX?