Stray - Installationsgröße auf PS4/PS5 ist so klein wie eine Katze

Nur noch wenige Tage trennen uns von Stray. Das putzige Erkundungsspiel erscheint am 19. Juli für PS4, PS5 und den PC und versetzt uns in das flauschige Fell einer Katze, mit der wir durch eine bunte wie düstere Cyberpunk-Stadt streifen.



Nun hat Sony die Installationsgröße bekanntgegeben:

PS4 : 13.352 GB (Version: 1.02)

(Version: 1.02) PS5 : 7.514 GB (Version: 1.003.000)

Falls ihr euch fragt, warum das Spiel auf der PS4 mehr Platz in Anspruch nimmt als auf der PS5: Sonys neue Konsole verwendet eine Technologie namens Kraken, die in Kombination mit der schnellen SSD Spiele komprimiert, ohne dass Texturen und Auflösung darunter leiden.

In heutigen Zeiten, in denen Spiele wie Call of Duty Modern Warfare gerne einmal über 100GB auf unseren Festplatten beanspruchen, nehmen wir kleinere Titel wie Stray gerne entgegen. Hier erwartet uns kein überdimensionales Open World-Abenteuer, sondern ein komprimiertes Erkundungsspiel mit einer angenehmen Spielzeit von 8 bis zehn Stunden.

Gratis mit PlayStation Plus Extra/Premium: Stray wird direkt als Teil des PS Plus-Abos erscheinen. Wenn ihr ein aktives Extra- oder Premium-Abo habt, dann könnt ihr euch das Action-Adventure ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Daneben hat Sony mittlerweile eine Handvoll weiterer Games bekanntgegeben, die am 19. Juli Teil von PS Plus Extra und Premium werden, darunter viele Titel von Ubisoft wie Assassin's Creed 4: Black Flag und mehr.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im Gameplay-Trailer verschaffen:

In Stray bewegen wir uns auf vier Pfoten durch eine bunte wie düstere Cyberpunk-Welt, hüpfen über Dächer, Müllcontainer und Co. und lösen mithilfe unseres kleinen Roboter-Kumpels B-12 simple Umgebungsrätsel.

Alle Infos zum Spiel ihr in unserer ausführlichen GamePro-Preview zu Stray.

Das Katzen-Abenteuer erscheint am 19. Juli 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. Übrigens wurden bereits die Trophäen für Stray geleakt, unter anderem müsst ihr 100 Mal miauen und 500 Mal springen und sogar ein Schläfchen halten. Na wenn das nicht nach einem typischen nächtlichen Katzenausflug klingt, dann wissen wir auch nicht mehr weiter.