Es wurde noch nie ein Xbox-Exclusive als GOTY für die The Game Awards nominiert - doch 2 Spiele hätten es absolut verdient gehabt

Xbox-Exclusives und GOTY-Nominierungen, das passte bislang noch nicht zusammen.

Nachdem Anfang der Woche die Nominierungen für die mittlerweile 12. Ausgabe der The Game Awards bekanntgegeben wurden, sind einige recht kuriose Meldungen erschienen:

Darunter zum Beispiel, dass Clair Obscur schon vor der Preisverleihung Rekorde bricht oder das Indie-Actionspiel Megabonk erstmals in der Geschichte der TGA eine Nominierung zurück zieht. Außerdem steht durch die Nominierungen fest, dass in den letzten 14 Jahren kein Xbox-Exklusivspiel für den GOTY-Award der Preisverleihung nominiert wurde – also selbst in Zeiten, als die Show noch vom amerikanischen Fernsehsender Spike TV und nicht von Geoff Keighley geleitet wurde.

Sind Xbox-Exclusives etwa zu schlecht?

Natürlich entsteht bei einer solchen Statistik recht schnell der Eindruck, dass sämtliche Xbox-Exclusives der letzten Dekade schlecht waren – was natürlich Quatsch ist. Dass Microsoft seit der Xbox One-Ära nicht gerade Meisterwerke am Fließband produziert hat, ist klar. Die Gründe für die Nicht-Nominierung in der GOTY-Kategorie sind jedoch nüchtern betrachtet andere:

Zum einen war die Konkurrenz verdammt stark. Gegen welche Spiele sich tolle Xbox-Spiele durchsetzen mussten, dazu gleich mehr. Und zum anderen zählt beispielsweise ein preisgekröntes Spiel wie Forza Horizon 5 gewiss zu den besten Spielen eines Jahres – in seinem Falle des Jahres 2021.

Doch Rennspiele haben es bei den TGAs historisch betrachtet sehr schwer, was unter anderem am sehr technisch-fokussierten Charakter der Spiele liegt. Spiele mit emotionalen Geschichten und Charakteren bleiben oft mehr im Gedächtnis haften und werden beim Abstimmungsprozess demtsprechend auch eher berücksichtigt.

Auch sei an der Stelle angemerkt, dass es mit Psychonauts 2 im Jahr 2021 durchaus ein Titel von Microsoft auf die GOTY-Liste geschafft hat – Entwickler Double Fine wurde vor sechs Jahren von Microsoft übernommen. Allerdings ist das so einzigartige Action-Adventure zum Release auch für die PS4 erschienen und wird deshalb nicht als Exclusive gewertet.

Diese Xbox-Exclusives hätten es verdient gehabt

Darüber hinaus sind mir direkt zwei Xbox-Exclusives ins Gedächtnis gekommen, die für meinen Geschmack eine GOTY-Nominierung mehr als verdient gehabt hätten: Ori and the Will of the Wisps und Hi-Fi Rush.

Das Rhythmus-Meisterwerk

Rhythmusspiele sind ein recht nischiges Genre. Doch Hi-Fi-Rush hat es direkt zum Xbox Series X/S-Release im Januar 2023 dank seiner tollen Comic-Optik und viel Humor geschafft, dass ich mir das Spiel sofort aus dem Xbox Game Pass heruntergeladen und gespielt habe.

Hi-Fi-Rush ist das beste Rhythmusspiel, das ich je gespielt habe.

Schafft es ein Spiel wie Hi-Fi-Rush mit so viel Kreativität und Witz aus seinem Genre hervorzustechen, gehört es für mich zweifelsfrei zu den besten Spielen des Jahres.

Doch warum wurde es nichts mit der GOTY-Nominieriung? Frühe Releases haben es erfahrungsgemäß bei den TGAs schwer. Frei nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn". Als AA-Titel fehlte Hi-Fi-Rush bei der Abstimmung zudem die Lobby. Wahlberechtigt sind größtenteils Mainstream-Spielemagazine, wie auch GamePro, deren Redaktionen viele Spiele aus dem AAA-Sektor spielen.

Schlicht deswegen, weil es für die tägliche Arbeit relevant ist, die großen Titel in der breiten Masse gefragter sind. So kann es dann passieren, dass Marvel's Spider Man 2, das im gleichen Jahr erschienen und nominiert wurde, fünf Personen gezockt und gemocht haben, das "kleine Rhythmusspiel" hingegen nur 1-2 Personen.

An der Stelle sei auch nochmal betont, dass man die Preisverleihung generell nicht allzu bierernst nehmen sollte. Nur, weil ein Spiel keine Nominierung abbekommen hat, heißt das noch lange nicht, dass es nicht Millionen von Spieler*innen gefallen hat.

Das atmosphärische Metroidvania

Gleiches gilt auch für Ori and the Will of the Wisps, das für mich zweifelsfrei zu den besten Metroidvanias aller Zeiten gehört – insbesondere wegen seines Art Designs, dem fantastischen Soundtrack und der teils tieftraurigen Atmosphäre.

Ori and the Will of the Wisps zählt zu den besten Metroidvanias aller Zeiten.

Warum das Xbox-zeitexklusive Spiel (im gleichen Jahr folgte noch der Release für die Switch) nicht für den GOTY-Award nominiert wurde, ist jedoch schnell erklärt: Die Konkurrenz 2020 war unglaublich gut.

The Last of Us Part 2 als späterer Sieger, Doom Eternal als eines der besten Actionspiele aller Zeiten, Nostalgie pur mit dem Remake von Final Fantasy 7, eine Roguelite-Revolution wie Hades, ein Open World-Meisterwerk wie Ghost of Tsushima und mit Animal Crossing: New Horizons ein Spiel, das viele durch die Corona-Pandemie gebracht hat.

Dass Ori 2020 "nur" in drei Kategorien ( Beste Art Direction, Beste Musik, Bestes Action-Adventure) nominiert war, verwundert bei der Konkurrenz nicht.

Aber wie seht ihr das? Hättet ihr Ori und Hi-Fi-Rush nominiert und welche Xbox-Exclusives hätten aus eurer Sicht eine GOTY-Nominierung mehr als verdient gehabt?