The Last of Us 2-Multiplayer bestätigt? Druckmann heizt die Fans an

Der Multiplayer des Vorgänger The Last of Us hatte viele Fans. Für The Last of Us Part 2 ist zwar bisher kein Multiplayer-Modus angekündigt worden, aber es sieht schon länger danach aus, dass Naughty Dog daran arbeitet. Eine Andeutung von Game Director Neil Druckmann scheint das jetzt indirekt nochmals zu bestätigen.

"Diese andere Sache" wird kommen

Eigentlich warten wir nur auf eine offizielle Bestätigung von Naughty Dog, dass The Last of Us 2 nachträglich einen Multiplayer bekommt. Einem Leak nach soll dieser dem "Factions"-Multiplayer aus Teil 1 ähneln und recht brutal sein. Doch Naughty Dog gibt sich nach wie vor bedeckt. Selbst am The Last of Us 2-Day, der am 26. September stattfand, gab es kein Lebenszeichen davon.

Dafür gab es anschließend einen Tweet von Druckmann, der auf den Multiplayer hoffen lässt. Denn deuten wir die Zeichen richtig, dann wurde der Multiplayer von The Last of Us 2 vielleicht nicht offiziell, aber indirekt bestätigt. Während Druckmann sich in einem Tweet bei den Fans für den The Last of Us-Day bedankte, machte er eine Andeutung, mit der der Multiplayer gemeint sein dürfte:

"Oh... und über diese andere Sache... seid geduldig. Es wird sich lohnen."

Bereits im September 2019 deutete Naughty an, dass der Multiplayer möglicherweise als Spin-off zu The Last of Us 2 beziehungsweise Standalone-Spiel ausgelagert werden könnte. Ursprünglich sollte die Mehrspieler-Komponente sogar gemeinsam mit dem Singleplayer-Abenteuer erscheinen, stellte sich dann aber als zu ambitioniert heraus.

Auch PS5-Version von The Last of Us 2 möglich

Spricht Druckmann hier aber wirklich vom Multiplayer-Modus? Es könnte sich dabei auch um eine Ankündigung handeln, dass The Last of Us 2 für die PS5 kommt. Denn auch hierzu äußerte sich Naughty Dog bisher nicht und auch beim The Last of Us-Day gingen die Fans diesbezüglich leer aus.

Dafür gab es neben einem PS4-Theme, Wallpaper, Statuen und vielen weiteren Extras auch die Enthüllung eines The Last of Us-Brettspiels:

Was glaubt ihr, was Druckmann mit "dieser anderen Sache" meinte? Wie gefiel euch der The Last of Us-Day?