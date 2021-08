The Last of Us 2: Pre Alpha-Gameplay zeigt Infizierte mit explodierenden Hintern

Die Infizierten in The Last of Us Part 2 sind teilweise extrem ekelhaft. Immerhin wütet die Pilz-Pandemie im zweiten Teil der Serie schon eine ganze Weile, wodurch sich diverse Mutationen gebildet haben. Eine davon ist der sogenannte "Shambler".

Das ist der Shambler: Bei den Shamblern handelt es sich wohl um die härtesten "normalen" Gegner im Spiel. Alleine mit ihrer Größe und Kraft stellen sie bereits eine große Gefahr dar, und hinzu kommt auch noch die Fähigkeit, ein giftiges Gas auszusondern. Es bietet sich also nicht an, in den Nahkampf zu gehen.

So sollte der Shambler ursprünglich aussehen

Dank Matthew Gallant von Naughty Dog, wissen wir jetzt, wie die Shambler in ihrer ersten Version aussahen. Der Lead System Designer hat einen kurzen Clip aus der Pre Alpha-Version von The Last of Us 2 veröffentlicht, in dem die hochgradig Infizierten noch einen ganz anderen Look haben.

Besonders auffällig sind die hervorstehenden roten Hintern der Monster, die explodieren, wenn ein Shambler zu Boden geht.

Auf Reddit wurde der Clip geteilt:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie bei allen Aspekten des Spiels, wurden auch die Infizierten in The Last of Us 2 mit viel Liebe zum Detail entworfen. Das gilt auch für die Hintergrundgeschichte der Shambler. Diese Monstrositäten sind verwandt mit dem "Bloater" aus dem ersten Teil, waren jedoch lange Zeit Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt. Deshalb finden wir sie auch in Gegenden wie Seattle und Santa Barbara, die eine hohe Luftfeuchtigkeit haben.

Weitere Artikel zu The Last of Us:

Was ist eigentlich mit The Last of Us 3?

Natürlich wollen wir wissen, wie sich die Infizierten nach The Last of Us 2 weiterentwickeln. Aber ob es überhaupt dazu kommt, steht noch nicht fest. Zwar liegt laut Neil Druckmann bei Naughty Dog eine erste Fassung der Story in der Schublade, doch wollen die Entwickler den Ideen viel Raum geben, um sich zu entwickeln. Tatsächlich kann es also noch Jahre dauern, bis ein dritter Teil angekündigt wird.

Wie findet ihr die alternativen Shambler?