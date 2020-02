The Last of Us 2 - Selbstbewusste Entwickleraussage lässt aufhorchen

Etwas mehr als drei Monate dauert es noch, bis The Last of Us Part 2 in den Läden steht. Laut Entwickler Naughty Dog wird aktuell letzte Hand an den heißerwarteten PS4-Titel gelegt. Und feuert nebenbei zusätzlich die Erwartungshaltung ordentlich an.

Denn wie Anthony Newman, der Co-Director des Spiels bei Naughty Dog, auf Twitter schrieb "sei man dabei, Triple-A-Spiele im Jahr 2020 neu zu definieren". Da The Last of Us 2 das derzeit einzig bekannte Projekt des Studios ist, ist davon auszugehen, dass Newman sich damit auf genau diesen Titel bezieht.

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯_(?)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Warum ist das so besonders?

Natürlich ist es nicht ungewöhnliches, dass Entwickler vorab über ihr Spiel sprechen und dadurch auch die Vorfreude weiter schüren. Eine derart selbstbewusste Aussage kommt dennoch nicht allzu häufig vor.

Zuletzt waren wir bei Take-Two über einen ähnlichen Wortlaut gestolpert, die in einer Telefonkonferenz Mitte 2018 sagten, dass Red Dead Redemption 2 die Gaming-Industrie "neu definieren werde".

Die Aussage von Newman zeigt jedenfalls einmal mehr, dass mit The Last of Us 2 im Mai vermutlich etwas wirklich großes auf uns zukommt. Überhaupt rührt Naughty Dog derzeit noch einmal ordentlich die Werbe/Marketingtrommel für das Spiel.

Anspielmöglichkeit und Gratis-Theme

Denn wie im Laufe der letzten Woche bekannt wurde, werden Pax East-Besucher The Last of Us 2 anspielen können, eine Gratis-PSN-Demo ist dagegen nicht geplant. Außerdem tauchte ein neuer Videoclip auf, der die Waffenkonfigurationsmechanik samt detaillierter Animationen zeigt. Und außerdem veröffentlichte Naughty Dog ein neues kostenloses PS4-Theme mit Ellie-Artwork.

Der Release von The Last of Us Part 2 ist am 29. Mai 2020, Eindrücke zum Spiel lest ihr in Kais Angespielt-Preview.