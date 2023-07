The Last of Us Part 2 könnte schon bald eine aufgehübschte Neuauflage bekommen: Die Hinweise verdichten sich.

The Last of Us Part 2 ist noch gar nicht besonders alt, aber wahrscheinlich erscheint trotzdem irgendwann demnächst eine Neuauflage des Naughty Dog-Blockbusters. Darauf gab es bereits vor einigen Wochen Hinweise und jetzt gesellt sich ein neuer dazu: Der Komponist der Serie hat in einem Interview über eine Neuauflage von The Last of Us 2 gesprochen, in der er auftaucht – und mehr zu tun bekommt als im Original.

The Last of Us 2-Remaster von Komponist geleakt und ein erstes Mini-Detail gibt's auch schon

Darum geht's: The Last of Us Part 1 hat gezeigt, dass sogar die wirklich hübsche Grafik von Teil 2 nochmal ein bisschen verbessert werden könnte. Und genau an so einer grafischen Überarbeitung von The Last of Us Part 2 arbeitet Entwicklerstudio Naughty Dog wohl auch. Zumindest deutete darauf eine Stellenausschreibung hin.

Neuer Remaster-Hinweis: Der The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla hat in einem Interview wohl aus Versehen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihm zufolge gibt es eine Neuauflage von The Last of Us Part 2 (via: Comicbook). Er wolle aber nicht mehr verraten beziehungsweise könne eigentlich nicht darüber sprechen.

Aber er verrät trotzdem was: In The Last of Us Part 2 taucht der Musiker nämlich bereits als kleine Nebenfigur auf. Er steht zu Beginn des Spiels in Jackson vor einem Gebäude und spielt Banjo. An seiner Seite ein Hund, aber sonst passiert nicht groß etwas mit dem NPC.

In besagter Neuauflage werde es aber laut Gustavo Santaolalla möglich sein, ihn anzusprechen und sich von ihm Lieder zu wünschen. Die würde der NPC in dem The Last of Us 2-Remaster dann für uns spielen.

Das klingt also ganz danach, als würden wir nicht nur grafische Verbesserungen bekommen, wenn The Last of Us Part 2 ein Remaster bekommt. Offenbar gibt es auch einige inhaltliche Erweiterungen und neue Gameplay-Möglichkeiten.

Aber Vorsicht! Offiziell wurde noch keine TLOU2-Neuauflage angekündigt, ihr solltet das Ganze also mit der gebotenen Vorsicht genießen. Außerdem wissen wir auch nicht, ob diese Änderungen wirklich kommen und wie weit sie gehen, falls überhaupt ein Remaster von The Last of Us Part 2 erscheint.

Wie denkt ihr darüber? Wünscht ihr euch ein Remaster mit noch hübscherer Grafik? Welche Neuerungen müsste es für euch noch beinhalten?