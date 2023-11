Schlechte Nachrichten für The Last of Us Staffel 2 – Drehstart bekannt, aber wir müssen uns weiter gedulden

Joel (gespielt von Pedro Pascal) kehrt in Staffel 2 von The Last of Us zurück – nur wann genau, ist noch offen.

Nach dem großen Erfolg der ersten The Last of Us-Staffel stand der zweiten eigentlich nichts mehr im Wege. Die erste Folge von Staffel 2 war sogar schon fertig geschrieben, dann legten die Streiks der SAG-AFTRA-Gewerkschaft und Writer's Guild of America jedoch Hollywood und damit auch die Produktion der Serie still.

Mittlerweile steht aber fest, dass Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) bald wieder für The Last of Us vor die Kamera treten können. 2023 klappt das allerdings nicht mehr, was auch bedeutet, dass der Sendestart nach wie vor in weiter Ferne liegt (via Variety).

Drehstart von TLoU-Staffel 2 macht Release 2024 unwahrscheinlich

Die gute Nachricht: Wie HBO-Chef Casey Bloys bestätigte, kann es mit der Produktion der zweiten The Last of Us-Staffel bald weitergehen. Anfang 2024 soll der Dreh endlich starten, der sich durch die Streiks verzögert hatte.

Die schlechte Nachricht: Da die Produktion zeitaufwändig ist – der Dreh für Staffel 1 dauerte alleine elf Monate – und die zweite Staffel laut einer Präsentation nicht für 2024 bei HBO eingeplant ist, werden wir sehr wahrscheinlich erst 2025 mit einem Sendetermin rechnen dürfen.

Immerhin benötigt die Postproduktion ebenfalls noch Zeit. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass weitere unerwartete Vorkommnisse die Produktion verzögern.

Es tut sich also was, viel Geduld brauchen wir aber weiterhin. Das bedeutet auch viele weitere schlaflose Nächte, in denen uns vier Fragen zu Staffel 2 herumschwirren. Mehr dazu sowie zu weiteren Artikeln rund um die The Last of Us-Serie findet ihr hier:

Staffel 2 der TLoU-Serie wird nur einen Teil von Part 2 abdecken

Worum es in der zweiten Staffel geht, wissen wir zumindest grob. Nachdem Staffel 1 The Last of Us Part 1 mit einigen Abweichungen adaptiert hat, setzt Staffel 2 die Handlung fort und führt unter anderem Abby ein. Allerdings wird sie eher nicht die ganze Geschichte von The Last of Us Part 2 nacherzählen, sondern nur Teile davon – ebenfalls mit ein paar Änderungen.