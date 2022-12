The Witcher 3 Next Gen: Die Grafik der PS5-Version hat einen für Open-World-Spiele wichtigen Vorteil

In unseren Tests des The Witcher 3 Next Gen-Updates für die neuen Konsolen stellte sich schnell heraus, dass das Upgrade seine Problemchen hat. Gänzlich stabil ist die Framerate auf beiden Geräten nicht, in einigen Arealen performte die Xbox besser, in manchen die PS5. Zum selben Fazit kamen auch die Technik Experten von Digital Foundry, die zusätzlich die grafischen Unterschiede der beiden Fassungen unter die Lupe nahmen.

Und siehe da: Die PS5 schlägt sich in einem Aspekt besser als die Microsoft-Konkurrenz, wodurch die detaillierte Spielwelt noch schicker aussieht. Das macht Sonys Konsole aber keineswegs überlegen, denn die Xbox Series X-Version kann in anderer Hinsicht glänzen.

Höhere Weitsicht und weniger auffällige Pop-Ins auf der PS5

Im jüngst veröffentlichten Testvideo von Digital Foundry geht der zuständige Tech-Experte Tom Morgan auf ein Detail ein, bei dem die PS5-Version deutlich gegenüber der Xbox Series X führt: In beiden Grafikmodi des Spiels (Ray-Tracing und Leistung) ist die Weitsicht auf Sonys aktueller Konsole höher.

Das bedeutet, dass auf der PS5 mehr Details in größerer Distanz dargestellt werden als bei der Xbox Series X. Sprintet Geralt beispielsweise über ein Feld in Richtung einer Siedlung, ploppen Grasbüschel auf dem Acker sowie Schatten an den Häusern auf Microsofts High-End-Spielgerät später ins Bild. Im Umkehrschluss verschwinden sie auch wieder früher, entfernt er sich von ihnen.

In diesem Vergleich lässt sich der Effekt gut erkennen, das Bildmaterial haben wir mit der aktuellen Version 4.00 angefertigt:

Xbox Series X PS5

Dass die Schattentexturen (hier an den Rändern der untersten Dachziegel) ebenfalls betroffen sind, seht ihr hier:

Und auch Rauchschwaden bekommen wir auf der PS5 häufiger zu Gesicht:

Xbox Series X PS5

Weniger Pop-Ins, aber sie sind immer noch da: Insgesamt wirkt die Spielwelt auf der PS5 damit ein Stückchen malerischer, frei von störenden Pop-Ins ist sie aber nicht.

Wir sind während des Tests ständig auf Fleckchen in der Umgebung gestoßen, in denen direkt vor unseren Augen der Detailgrad urplötzlich angepasst wurde. Mal verschwanden Sträucher einige Meter vor uns, mal tauchten sie aus dem Nichts aus.

In unserem Vergleich zur PS4-Pro-Version erfahrt ihr mehr über die Problematik:

Besser auf großer, aber nicht auf größter Distanz: Als wir die Aussagen von Digital Foundry überprüft haben, ist uns aufgefallen, dass die PS5-Version zwar auf fast allen Entfernungen einen höheren Detailgrad bietet, allerding nicht in bei allen Elementen. Kilometerweit entfernte Baumreihen werden hier zum Beispiel auf der Xbox Series X dargestellt, auf der PS5 fehlen sie:

PS5 Xbox Series X

Die Xbox Series X bietet eine höhere Auflösung als die PS5

Nicht unwichtig bei der Darstellung der Spielwelt ist die native Auflösung des Titels. Und dahingehend triumphiert die Xbox Series X-Version klar. Als Beispiel nennt Digital Foundry eine Szene in der Küstenstadt Novigrad, in der es die High-End-Xbox auf 1800p schafft, während die PS5 bei etwa 1440p verharrt.

Die Bildausgabe ist auf der Microsoft-Konsole durchschnittlich schärfer, wodurch sich der Vorsprung der PlayStation bei den Grafik-Details ein wenig aufhebt. Das soll aber nicht bedeuten, dass die PS5-Version grundsätzlich unscharf ist, AMDs Skalierungsalgorithmus FSR 2.1, der niedrig aufgelöste Bilder zu einer hochwertigen 4K-Ausgabe wandelt, leistet hervorragende Arbeit.

Bei der Framerate bestätigt Digital Foundry unsere Ergebnisse: Die Xbox Series X ist im Ray-Tracing-Modus beinahe durchgängig näher an 30 fps, hat aber auch mit störendem Bildzerreißen und stärkeren Rucklern in Städten und in einigen Zwischensequenzen zu kämpfen.

Hier unser Test:

Im Leistungsmodus ist dasselbe Verhalten der Framerate zu beobachten: In Städten überzeugt die PlayStation 5 mit weitgehend stabilen 60 fps, bei Kämpfen in der Wildnis wiederum die Xbox Series X.

Insgesamt lässt sich sagen, dass keine Version der anderen elementar überlegen ist. Sowohl Xbox Series X als auch PS5 haben ihre jeweiligen Stärken in dem Next Gen-Update, das am 14. Dezember für das sieben Jahre alte The Witcher 3 erschienen ist.

Ein bisschen muss CD Projekt RED allerdings noch an Feinheiten schrauben, damit die Framerate-Probleme verschwinden. Im gleichen Atemzug könnte sich das Team auch noch um kleinere Bugs kümmern, die zum Beispiel zu einer irritierenden Kussszene führen.

