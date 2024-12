Die besten Spiele 2024 - Das sind unsere 20 Top-Titel des Jahres

Das sind unsere Top 20-Spiele aus 2024.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Game Awards sind auch vergeben und nun sind wir an der Reihe, unsere eigenen Lieblingsspiele des Jahres zu küren. Wir haben uns zusammengesetzt und sind am Ende mit der folgenden Top 20 herausgekommen.

Hinweis: Dieses Ranking basiert auf den rein persönlichen Meinungen und Vorlieben der GamePro-Redaktion.

Platz 20: Lil Guardsman

1:58 83er-Schnitt auf Opencritic: Dieses neue Adventure solltet ihr nicht unterschätzen

Rae: Wenn Papers, Please auf Baldur's Gate 3 und Adventure Time trifft, dann kommt Lil Guardsman dabei heraus.

Und auch wenn es im ersten Moment nicht so klingt, funktioniert diese Mischung ganz hervorragend. Das Resultat ist eines meiner Lieblingsspiele des Jahres. Nicht nur das, es ist auch eines der witzigsten und charmantesten Spiele, die ich seit Langem gespielt habe und eine klare Empfehlung für alle, die in Games gerne Entscheidungen treffen, um mit absurden Konsequenzen konfrontiert zu werden.

Platz 19: Another Crab's Treasure

1:11 Neues Soulslike ist von Sekiro inspiriert, aber lässt euch als süße Krabbe am Meeresgrund kämpfen

Myki: Neben Nioh und Lies of P wurde überraschenderweise auch das Soulslike Another Crab's Treasure zu meinen Favoriten.

Das Spiel ist eine wundervolle Kombination aus süßen Meerestierchen, unverzeihlich schweren Bossfights und einer tiefgründigen Nachricht über Meeresverschmutzung verpackt in einem humorvollen aber anspruchsvollen Soulslike. Eine Empfehlung für jeden FromSoft-Fan.

Mehr zum Thema Heute erscheint ein tolles Soulslike, das ihr womöglich gar nicht auf dem Schirm hattet - Es ist direkt im Game Pass von Samara Summer

Platz 18: The Plucky Squire

1:12 The Plucky Squire - Ein magisches Adventure für die Switch - Ein magisches Adventure für die Switch

Dennis: Kein zweites Adventure hat mich in diesem Jahr so fasziniert, wie The Plucky Squire – und “Schuld” ist ein fantastischer Grafik-Twist.

Mit Held Jot kämpft und rätselt ihr euch nicht nur durch ein 2D-Kinderbuch, sondern könnt sogar aus diesem heraus kraxeln und in eine überaus schicke 3D-Spielwelt eintauchen.

The Plucky Squire im Test Ein tolles Zelda-Like, das unbedingt einen zweiten Teil braucht von Maximilian Franke

Platz 17: Rise of the Ronin

2:05 Rise of the Ronin verrät Release-Termin im neuen Trailer

Max: Rise of the Ronin war für mich nach Ghost of Tsushima genau die richtige Abwechslung.

Das spannende, historische Japan-Setting nimmt sich weit weniger ernst und konnte mit einem starken Kampfsystem auftrumpfen, das auch nach vielen Stunden in der Open World nicht langweilig wird.

Rise of the Ronin im Test Samurai-Action zum Verlieben - in einer Standard-Open World von Samara Summer

Platz 16: UFO 50

3:36 UFO 50 soll endlich 2024 für Steam erscheinen

Basti: UFO 50 versetzt mich wieder in meine Kindheit zurück, als ich mich einfach auf zufällige NES-Spiele gestürzt habe.

Eine charmant nostalgische, aber spielerisch oftmals moderne Sammlung, die auch nach 50 Stunden immer noch überrascht.

Platz 15: Nobody Wants to Die

2:01 Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute

Annika: Nobody Wants To Die ist ein Cyberpunk-Adventure, das vor Atmosphäre nur so trieft.

Das liegt nicht nur an der atemberaubenden Unreal Engine 5-Grafik, sondern auch am Film-Noir-Flair. Schicke Beleuchtung, ein melancholischer Soundtrack und tiefgründige Gespräche zwischen dem geplagten Detektiv James und seiner Kollegin Sara erzeugen eine einnehmende Stimmung, wie ich sie so lange nicht mehr erlebt habe.

Nobody Wants To Die im Test Dieser Mix aus Cyberpunk und BioShock ist jetzt schon mein Spiel des Sommers - nicht nur wegen der beeindruckenden Unreal Engine 5-Grafik von Annika Bavendiek

Platz 14: Black Myth Wukong

18:18 Black Myth: Wukong im PC-Test: Ein noch unfertiges Action-Highlight

Samara: Lange Zeit war Black Myth: Wukong ein großes Fragezeichen, dann stellte sich heraus: Der Titel ist einfach ein richtig gutes geradliniges Actionspiel in einem fantasievollen Setting.

Der chinesische Literaturklassiker “Die Reise in den Westen” liefert eine perfekte Vorlage für imposante Bosskämpfe und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Abenteuer.

Mehr zum Thema Black Myth: Wukong hat eine enorm praktische Funktion bei Fähigkeiten, die ich mir ab sofort auch in jedem anderem Actionspiel wünsche von Samara Summer

Platz 13: Helldivers 2

14:43 Helldivers 2 schafft das, was andere nur versuchen!

Tobi: Das tolle Gunplay, die abwechslungsreichen Taktikausrüstungen sowie die grandiose Schlachtfeldatmosphäre machen Helldivers 2 für mich zu einem der besten Koop-Shooter der letzten Jahre, in dem auch das Live-Service-Konzept richtig gut greift.

Helldivers 2 im Test So spaßig war schon lange kein Koop-Shooter mehr von Tobias Veltin

Platz 12: Pokémon TCG Pocket

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Annika: Pokémon TCG Pocket ist nicht das erste digitale Sammelkartenspiel mit Pikachu & Co., aber das Erste, das mich wirklich packt.

Dank immer neuer, schicker Karten, täglichen Gratis-Boosterpacks, vereinfachten Kampfregeln und Events hat es meinen Sammler-Nerv genau getroffen – und das ganz ohne Echtgeld auszugeben.

Pokémon TCG Pocket Warum das neue Booster-Pack für mich als Sammlerin ein herber Rückschlag ist von Linda Sprenger

Platz 11: Indiana Jones und der Große Kreis

20:49 Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Annika: Indiana Jones und der Große Kreis bietet das pure Indy-Film-Feeling, nur eben als Spiel:

Gefährliche Tempel, Rätsel, Kloppereien mit Nazis, tolle Charaktere sowie viel Witz und Charme. Die Action ist zwar etwas zu einfach ausgefallen, dafür kann die Ego-Sicht und die deutsche Synchronisation umso mehr überzeugen. Das Spiel ist damit aber nicht nur ein Traum für Indy-Fans, sondern eine absolute Empfehlung für alle Abenteurer*innen, die noch nicht so viel mit dem Professor am Hut hatten.

Indiana Jones im Test Das Spielejahr 2024 endet mit einem (Peitschen-) Knall von Annika Bavendiek

Weiter mit unserer Top 10 geht es auf Seite 2!