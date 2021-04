Jetzt doch: Neues Uncharted angeblich bei Naughty Dog in Arbeit

Naughty Dog arbeitet an einem neuen Teil der Uncharted-Reihe. Das behauptet zumindest Brancheninsider und Journalist Jason Schreier in seinem neuesten Reports auf Bloomberg.

Kurze Hilfe vom Days Gone-Team: Das neue Spiel der Action-Adventure-Reihe soll laut Bloomberg zunächst in Zusammenarbeit mit einer kleinen Truppe von Bend Studio (dem Team hinter Days Gone) entwickelt worden sein. Das Team von Bend Studio arbeite mittlerweile aber autark an einem brandneuen Spiel, während Naughty Dog alleine am neuen Uncharted weiterwerkelt, so Schreier.

Wer ist Jason Schreier? Der Bloomberg-Journalist ist für seine Inside-Reports branchenweit bekannt und hat in der Vergangenheit bereits etliche Infos vor ihrer offiziellen Bekanntgabe vorausgesagt. Er kann also als verlässliche Quelle angesehen werden.

Wie wahrscheinlich ist ein neues Uncharted?

Eigentlich gilt die Uncharted-Reihe als abgeschlossen – zumindest mit dem Draufgänger und Schatzsucher Nathan Drake in der Hauptrolle.

Dass ein neuer Teil mit neuer Hauptfigur folgen könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Denn bereits mit dem Spin-Off The Lost Legacy hat Naughty Dog bewiesen, dass die Uncharted-Formel auch ohne Drake aufgeht. Für den Schatzsucher mag die Reise zwar beendet sein, doch gleichzeitig ebnet sein Ruhestand den Weg für andere Helden und Heldinnen aus dem Uncharted-Universum.

Nicht zuletzt machte Naughty Dog in der Vergangenheit schon mehrmals selbst Hoffnung auf weitere Uncharted-Spiele ohne Nathan Drake: Im Juni 2017 deutete etwa Shaun Escayg (Creative Director von The Lost Legacy) darauf hin, dass es noch weitere Geschichten im Uncharted-Universum geben könnte. Anfang 2020 deutete Neil Druckmann außerdem in einem Video eine Fortsetzung der Reihe an.

(Achtung, Spoiler zu Teil 4): Wer weiß, vielleicht schlüpfen wir in einem zukünftigen Uncharted-Teil ja erneut in die Rolle von Chloe oder begleiten diesmal Nates Tochter Cassie auf halsbrecherischen Abenteuern...

Diese angeblichen Infos gehen außerdem aus dem Schreier-Report hervor

Neben der angeblichen Info über ein neues Uncharted hat der neueste Bloomberg-Report von Schreier zwei weitere besonders spannende Infohäppchen parat, die aber beide ebenfalls nicht offiziell bestätigt sind:

Mit Uncharted 4: A Thief's End erschien 2016 der letzte Hauptableger der Abenteuer-Reihe mit Nathan Drake in der Hauptrolle. Ein Jahr später kam mit The Lost Legacy ein Standalone-DLC auf den Markt, der die beiden Heldinnen Chloe und Nadine in den Fokus rückte und sie in Indien auf eine nervenaufreibende Schnitzeljagd nach einem verlorenen Stoßzahn schickte.

Was sind eure Wünsche an einen neuen Ableger der Uncharted-Reihe?