Animal Crossing: Die wohl effektivste Wespenabwehr ist der Knaller!

In Animal Crossing: New Horizons greifen uns Wespen gerne an, wenn wir unbedacht an ihren Bäumen rütteln. Doch anstatt vor ihnen wegzulaufen gibt es eine sehr viel spaßigere Art der Abwehr: Die Partyknaller.

So wehrt ihr Wespen am besten ab

Ihr habt richtig gelesen. Normalerweise müssen wir auf der Suche nach Ästen oder Holz immer besonders vorsichtig sein: Schütteln wir den falschen Baum, fällt uns ein Wespennest vor die Füße, mitsamt seinen stocksaueren Bewohnern.

Erwischen sie uns, zerstechen sie uns beim ersten Mal übel das Gesicht. Heilen wir die Stiche nicht mit Medizin, fallen wir bei der zweiten Attacke in Ohnmacht.

Normalerweise bleiben uns deswegen nur zwei Optionen: Den wilden Schwarm mit dem Käscher einzufangen oder die Beine in die Hand zu nehmen (beziehungsweise B zu drücken) und so schnell davon zu laufen, wie es geht.

Doch Reddituserin caramilli hat noch eine dritte, sehr viel spaßigere Alternative in einem Video festgehalten:

Allergisch gegen Spaß

Was passiert? Statt zu laufen oder zu keschen holt sie einen Partyknaller aus der Tasche und zündet ihn. Die Wespen scheinen absolut keinen Spaß zu verstehen und zerstreuen sich sofort in alle Winde. Während wir also allergisch auf ihre Stiche reagieren, reagieren die Inselkten allergisch auf Spaß.

Vielleicht mögen sie aber auch einfach keine Überraschungen: Schließlich werden sie ja auch nur dann wütend, wenn wir ihr Haus auf dem Boden zerschmettern lassen.

Woher bekomme ich den Partyknaller? So oder so sind die Partyknaller eine wirklich lustige Abwehrmethode. Nicht die billigste, denn anders als den Kescher können wir sie nicht einfach craften, sondern müssen sie bei den Nooks kaufen. Aber spaßig anzusehen ist das ganze auf jeden Fall. Wir hätten nicht gedacht, dass Wespen solche Spaßbremsen sind.

Noch mehr Kurioses aus Animal Crossing

