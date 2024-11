The Witcher 4 erreicht super-wichtigen Meilenstein und ist endlich in Full Production - und das bedeutet es für den Release

The Witcher 4 erreicht wichtigen Meilenstein.

The Witcher-Fans aufgepasst: Der kommende neue Teil aus dem Hexer-Universum alias The Witcher Project Polaris hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Denn wie Director Sebastian Kalemba nun auf der Social Media-Plattform X verkündet, befindet sich das Rollenspiel seit einigen Wochen endlich in der Full Production-Phase.

Was bedeutet das? Vereinfacht ausgedrückt, arbeitet CD Projekt jetzt mit vollen Kräften am neuen Witcher-Spiel. Polaris wurde bereits im März 2022 angekündigt und ging im Mai 2022 in die Pre-Production-Phase, die nun offiziell abgeschlossen ist.

Heißt: Die Basis fürs kommende RPG steht und CD Project kann sich darauf konzentrieren, alles zusammenzubringen. "Vor uns liegt die intensivste Phase der Entwicklung", ergänzt CDPRs Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz (via PC Gamer).

The Witcher 4: Was bedeutet das für den Release von Project Polaris? Ein Release-Termin für das kommende Witcher-Spiel steht noch aus. Nur weil der Titel in die Full Production-Phase übergegangen ist, bedeutet das nicht, dass der Titel in absehbarer Zeit erscheint.

Kleiner Lichtblick: CD Projekt hat vor einer Weile verlauten lassen, dass wir frühestens 2025 mit dem Release von Polaris rechnen können, diese Aussage ist allerdings von 2022.

Was außerdem über The Witcher Project Polaris bekannt ist

Für welche Plattformen erscheint The Witcher 4? Noch hat CD Projekt keine Plattformen enthüllt. Wir gehen jedoch aufgrund der Entwicklung in der Unreal Engine 5 und augrund der jüngsten Historie der Reihe davon aus, dass The Witcher 4 zum Release auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Worum wird es in der Story gehen? Über die Geschichte ist nicht viel bekannt. Das erste Teaser-Bild, das ein Luchs-Medaillon zeigt, deutet auf eine neue Hexer-Schule hin, die im kommenden Teil im Fokus stehen könnte. Held Geralt wird hingegen die Hauptrolle abgeben, jedoch laut jüngsten Information im Spiel vorkommen.

Alle weiteren Infos und Hinweise zum kommenden neuen Spiel aus dem The Witcher-Universum haben wir in der unten verlinkten GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Noch zwei weitere Witcher-Spiele bei CD Projekt in Arbeit

Polaris ist nicht das einzige Hexer-Eisen, das CD Projekt Red im Feuer hat. Daneben arbeitet das Studio noch an zwei weiteren Titeln aus dem Universum:

Projekt Sirius: Aktuell noch in der Pre-Produktionsphase und wird von Molasses Flood entwickelt, die von CD Projekt unterstützt werden. Es soll für neue und alte Fans gleichermaßen spannend sein. Auch ein Multiplayer erwartet uns (Release frühestens 2028)

Aktuell noch in der Pre-Produktionsphase und wird von Molasses Flood entwickelt, die von CD Projekt unterstützt werden. Es soll für neue und alte Fans gleichermaßen spannend sein. Auch ein Multiplayer erwartet uns (Release frühestens 2028) Projekt Canis Majoris: Wird von einem Third-Party-Developer mit ehemaligen The Witcher-Entwickler*innen in Unreal Engine 5 entwickelt. Wie mittlerweile bekannt ist, handelt es sich dabei um ein Remake von The Witcher 1.

Zusätzlich dazu ist ein Cyberpunk 2077-Sequel (aka Projekt Orion) sowie eine komplett neue RPG-Marke beim polnischen Entwicklerstudio in Arbeit.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an The Witcher 4? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!