Wie soll Zelda Breath of the Wild 2 heißen? Wir hätten da ein paar "extrem gute" Vorschläge

Der Nachfolger von Zelda Breath of the Wild hat noch keinen offiziellen Titel. Der Einfachheit halber sprechen wir deshalb bislang von "Zelda Breath of the Wild 2", Nintendo nennt das Spiel hingegen (etwas weniger catchy) "Sequel to Breath of the Wild".

Warum das Sequel noch keinen Titel hat, erklärte Bill Trinen vor einigen Tagen in einem Interview mit IGN. Laut dem Senior Product Marketing-Manager von Nintendo of America könnte der Titel womöglich schon zu viel über das Spiel beziehungsweise über die Story verraten, weshalb sich Fans noch ein wenig bis zur Bekanntgabe gedulden müssen.

Okay, das ist legitim. Aber das hindert natürlich uns nicht daran, selbst mit einigen attraktiven Namensvorschlägen für das kommende Action-Adventure um die Ecke zu kommen (Achtung: Natürlich alles nur Spaß)!

GamePros "wunderbare" Namensvorschläge für das Breath of the Wild-Sequel

Wird Zelda neben Link spielbar sein oder nicht? Wir wissen es (noch) nicht, aber in beiden Fällen hätten wir jeweils einen Vorschlag:

The Legend of Zelda: A Princess Journey

The Legend of Link - Zelda is gone

Oder soll's ein allgemeinerer Titel sein, der nichts über die spielbaren Held*innen verrät? Auch dann hätten wir ein paar Ideen:

Another Breath of the Wild - Mehr vom selben

The Legend of Zelda: Ganondorf rehydrated

The Legend of Zelda: Legend of the Wind

The Legend of Zelda - Über den Wolken (muss die Freiheit wohl grenzenlos sein)

The Legend of Zelda: Blast of the Wild

The Legend of Zelda: Princess Journey

The Legend of Zelda: Back in Time

The Legend of Zelda: Breath of 2022

The Legend of Zelda: A Past for the Link

Und für alle, die es hassen, dass Waffen in Zelda Breath of the Wild zerbrechen können:

The Legend of Zelda: The Broken Swords

Apropos Waffen zerbrechen, meine Kolumne zu dem Thema könnt ihr übrigens hier nachlesen. Und ja, ich bin auf der Pro-Seite:

135 3 Mehr zum Thema Zelda BOTW 2: Zerbrechliche Waffen sind super und sie müssen zurückkehren

Alles, was wir bislang über Zelda Breath of the Wild 2 wissen

Zelda Breath of the Wild 2 erscheint 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Im Rahmen der E3 2021 grenzte Nintendo aber nicht nur den Release des Open World-Spiels sein, sondern zeigte auch einen frischen Trailer mit Gameplay:

Diesen Gameplay-Trailer nehmen wir in einer umfangreichen Trailer-Analyse genauer unter die Lupe. Unter anderem lässt sich darin erkennen, dass Ganon (natürlich) zurückkehrt, um die Welt erneut zu bedrohen, und Links Arm in irgendeiner Art und Weise verflucht zu sein scheint.

Was sind eure Namensvorschläge? (wir akzeptieren nur ernst gemeinte Ideen und erlauben keinen Spaß)