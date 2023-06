Zelda Tears of the Kingdom: Alle Ställe in Hyrule und wo ihr sie findet

Hier findet ihr alle Ställe in Hyrule.

Link ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bei der Erkundung von Hyrule nicht nur auf seine Füße oder Teleport angewiesen, sondern kann auch Pferde zur Fortbewegung nutzen. Und sobald ihr eines der Vierbeiner unter dem Hintern habt, lohnt es sich, einen der überall in Hyrule verteilten Ställe aufzusuchen, da diese einige lukrative Funktionen bereithalten.

Wieviele Ställe gibt es insgesamt? Auf der Oberfläche von Hyrule verteilt lassen sich insgesamt 16 Ställe entdecken. Im Untergrund und auf den Himmelsinseln gibt es keine Ställe.

Fundorte aller Ställe in TotK auf interaktiver Karte

Wer durch Hyrule streift, kann die Ställe mitunter schon aus größerer Distanz ausmachen, da von ihnen ein Rauchwölkchen aufsteigt und auch die Konstruktion mit einer Art Pferdekopf aus aus weiterer Entfernung auffällt.

Wer von vornherein wissen will, wo die Ställe in Hyrule sind, sollte aber eine interaktive Karte konsultieren. Unsere polnischen Kollegen haben eine Karte erstellt, in dem alle Stall-Fundorte verzeichnet sind.

Mit dieser Hilfe sollte es ein leichtes sein, alle Ställe in der Spielwelt von Hyrule auszumachen und zu aktivieren. Die interaktive Karte lässt sich übrigens nach unterschiedlichen Kategorien filtern, um euch auch andere wichtige Elemente des Spiels anzuzeigen, darunter beispielsweise Krog-Samen, Schreine oder Rüstungsteile.

Das müsst ihr zu den Ställen in Tears of the Kingdom wissen

Was bringen die Ställe?

Den größten Nutzen haben Ställe für Links Pferde. An einem Stall kann er die Tiere registrieren und "einlagern", also auf Wunsch dort lassen und dann an jedem anderen Stall auch wieder abholen. Sprecht dafür einfach mit dem jeweiligen Betreiber.

Die Ställe haben ein Treusystem. Bei einer Entdeckung oder der Anmeldung eines neuen Pferdes bekommt ihr Stallpunkte, die dann nach und nach weitere Funktionen oder Items freischalten. Dazu zählen beispielsweise:

besonderes Zaumzeug

Möglichkeitkeit, die Frisur der Pferde anzupassen

zusätzliche Plätze für Pferde-Registrierungen

Alle Belohnungen findet ihr weiter unten aufgelistet.

Außerdem könnt ihr die Ställe auch als Übernachtungsmöglichkeit nutzen und – ebenfalls sehr wichtig – zahlreiche wichtige Nebenmissionen freischalten. So findet ihr beispielsweise Reporter Paen im Rahmen der Kleeblatt-Kurier-Episoden oft direkt bei den Ställen und auch die Quest-Reihe, mit denen ihr die großen Feen freischaltet, startet stets an Ställen:

Welche Stallpunkt-Belohnungen gibt es?

Es gibt zwar keine Belohnung, wenn ihr alle Ställe auf der Karte aktiviert habt, dafür aber teils sehr lukrative Belohnungen, wenn ihr einen gewissen Stallpunktwert erreicht. Folgende Goodies gibt es:

3 Stallpunkte: Geschirr, um schwere Objekte oder Kutschen zu ziehen

Geschirr, um schwere Objekte oder Kutschen zu ziehen 5 Stallpunkte: Pferdegott-Stoff für den Paragleiter

Pferdegott-Stoff für den Paragleiter 7 Stallpunkte: Mahlon-Bett wird freigeschaltet, das Link bei Übernachtung zusätzliche (gelbe) Herzen beschert

Mahlon-Bett wird freigeschaltet, das Link bei Übernachtung zusätzliche (gelbe) Herzen beschert 10 Stallpunkte: Zusätzliche Pferderegistierung (7 statt 6)

Zusätzliche Pferderegistierung (7 statt 6) 13 Stallpunkte: Reisesattel/Reisezaumzeug werden freigeschaltet

Reisesattel/Reisezaumzeug werden freigeschaltet 16 Stallpunkte: Frisuroptionen für die Pferdemähnen werden freigeschaltet

Frisuroptionen für die Pferdemähnen werden freigeschaltet 20 Stallpunkte: Zusätzliche Pferderegistierung (8 statt 7)

Zusätzliche Pferderegistierung (8 statt 7) 23 Stallpunkte: Rittersattel/Ritterzaumzeug werden freigeschaltet

Rittersattel/Ritterzaumzeug werden freigeschaltet 26 Stallpunkte: Schmucksattel/Schmuckzaumzeug werden freigeschaltet

Schmucksattel/Schmuckzaumzeug werden freigeschaltet 30 Stallpunkte: Zusätzliche Pferderegistierung (9 statt 8)

Zusätzliche Pferderegistierung (9 statt 8) 35 Stallpunkte: Zusätzliche Pferderegistierung (10 statt 9)

Zusätzliche Pferderegistierung (10 statt 9) 40 Stallpunkte: 50 Prozent Rabatt auf Registrierung neuer Pferde sowie Übernachtungen

50 Prozent Rabatt auf Registrierung neuer Pferde sowie Übernachtungen 45 Stallpunkte: 5 Übernachtungsgutscheine

5 Übernachtungsgutscheine 50 Stallpunkte: 3 Fitkarotten

3 Fitkarotten 55 Stallpunkte: 5 Übernachtungsgutscheine

5 Übernachtungsgutscheine 60 Stallpunkte: 3 Fitkarotten

Wie bekomme ich die Belohnungen? Geht dafür einfach in einen Stall hinein und sucht dort nach dem Buch am Tresen. Sprecht hier mit dem Betreiber, um die Belohnung zu erhalten.

