Links legendäres Master- beziehungsweise Bannschwert kehrt in Zelda: Tears of the Kingdom zurück. Die mächtige Waffe war bereits in einer kurzen Szene in einem Trailer zum Spiel aus dem letzten Jahr zu sehen. Vor Kurzem ist ein Bild im japanischen Magazin Famitsu aufgetaucht (via nintendolife), das uns einen genaueren Blick auf das Schwert werfen lässt.

Wie wir bereits im Trailer von März 2022 sehen, ist Links Masterschwert im BotW-Sequel teilweise zerstört, beziehungsweise wurde von einer geheimnisvollen dunklen Macht in Mitleidenschaft gezogen.

Wie jetzt aus einer Werbung im Famitsu-Magazin hervorgeht (übersetzt von @SteveMBowling), ist das Masterschwert in Tears of the Kingdom "korrumpiert" und wird sich im neuen Teil der Zelda-Reihe einer "großen Transformation" unterziehen.

Das korrumpierte Masterschwert in Gänze:

Wie funktioniert das Masterschwert in Zelda: BotW? In Breath of the Wild ( und möglicherweise auch in Tears of the Kingdom) können Waffen nach einer gewissen Zeit zerbrechen. Das Bannschwert stellt in BotW allerdings eine große Ausnahme dar: Es ist unzerstörbar. Beim Nutzen verbraucht es lediglich Energie, die sich jedoch allmählich automatisch wieder auflädt.

Bei voller Gesundheit können wir mit dem guten Stück außerdem Energiestrahlen abschießen und wir richten bei Feinden, die von der Verheerung Ganons befallen sind, doppelten Schaden an. Der Basis-Angriffswert beträgt 30.

Nun stellt sich die Frage, welchen Nutzen das Masterschwert in Tears of the Kingdom haben wird. An dieser Stelle können wir natürlich nur spekulieren: Gut möglich ist, dass die Waffe im korrumpierten Zustand nicht den gleichen Nutzen haben dürfte wie das intakte Modell aus dem Vorgänger. Vielleicht ist dessen Angriffswert schlechter, vielleicht schießt es keine Energiestrahlen, sondern wir können irgendeine Art von dunkler Magie mit dem Schwert wirken.

Wir können uns ebenfalls gut vorstellen, dass Link im Laufe der Story von Tears of the Kingdom das Masterschwert nach und nach reparieren muss, um die Malice aufzulösen und die alte Macht der Waffe wiederherzustellen.

Das könnte zumindest erklären, warum in der Famitsu von einer "großen Transformation" die Rede ist. Vielleicht spielen dabei sogar die namensgebenden "Teas of the Kingdom", also Tränen des Königreiches, eine Rolle. Womöglich muss Link diese suchen, um das Masterschwert zu reparieren. Aber auch hierbei handelt es sich natürlich nur um Spekulation.

Zudem scheint das Masterschwert in Verbindung mit dem linken Arm des spitzohrigen Helden zu stehen, der im Trailer vom Juni 2021 ebenfalls von einer dunklen Macht umschlungen und danach vernarbt wird.

Zelda: Tears of the Kingdom - Release und weitere aktuelle Infos

Vor wenigen Tagen ist im Netz das offizielle Artbook zum kommenden Action-Adventure aufgetaucht und deutet unter anderem an, dass die Haltbarkeit von Waffen jetzt auch an die Tageszeit gekoppelt sein könnte.

Schaut euch hier den aktuellen Gameplay-Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom an:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch und führt uns abermals in die Open World von Hyrule. Bis dahin habt ihr noch Zeit, dem Vorgänger Zelda: Breath of the Wild vielleicht noch einmal einen Besuch abzustatten.

Wie ist eure Theorie zum Masterschwert, schreibt sie uns in die Kommentare.