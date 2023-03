Zelda Tears of the Kingdom: Wie groß ist eure Vorfreude?

Stimmt mit ab, wie sehr ihr euch auf Zelda TotK freut.

Am 12. Mai 2023 erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das wohl am sehnlischt erwartete Spiele für Nintendo Switch.



Das Action-Adventure sieht dabei optisch zwar seinem Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehr ähnlich, will dafür aber unter anderem mit Gebieten im Himmel und den neuen Gameplay-Fähigkeiten Synthese, Ultra-Hand, Zeitumkehr und Deckensprung auftrumpfen.

Beim alten bleibt dagegen, dass Waffen kaputt gehen – ein Kritikpunkt des Vorgängers, worüber sich Hannes jedoch sehr freut. Auch Schreine werden scheinbar zurückkehren.

Wie groß ist der Hype? Stimmt hier ab!

Mit diesem neuen Wissen formt sich mehr und mehr ein Bild zum Spiel. Aber ist euch das schon genug, um euch riesig auf Zelda: Tears of the Kingdom zu freuen? Seid ihr schon voller Vorfreude, oder zündet das Spiel irgendwie noch nicht? Lasst es uns wissen und stimmt dazu in unserer Umfrage mit ab!

13 Minuten Gameplay liefern frische Infos zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Falls ihr euch erst noch einen genaueren Eindruck zum Spiel verschaffen wollt, findet ihr alle wichtigen Informationen dazu in unserer TotK-Übersicht.

Die über 13 Minuten Gameplay, das Nintendo uns am Dienstag frisch spendiert hat, könnt ihr euch im folgenden Video nochmal anschauen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Dank der 13 Minuten Gameplay wissen wir nicht nur mehr über Links neue und sehr vielfältige Fähigkeiten, sondern auch, dass sie bereits vorab geleakte Nintendo Switch OLED mit einzigartigem Tears of the Kingdom-Design echt ist und noch vor dem Release des Spiels erscheint.

Vielen Dank fürs Abstimmen! Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, warum ihr euch so sehr auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom freut oder eben auch nicht. Habt ihr vielleicht sogar die Collector's Edition vorbestellt und/oder holt euch passend dazu die neue Nintendo Switch OLED mit Tears of the Kingdom-Design?