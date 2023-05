Zelda Tears of the Kingdom – Krog-Anzahl: Ja, sie sind zurück, aber es ist noch unklar, wie viele

Wie viele Krogs gibt es eigentlich in Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms riesgengroße Spielwelt ist nur so vollgestopft mit Nebenmissionen und Aufgaben, die euch lange beschäftigen werden. Dazu zählt auch die Suche nach den Krog-Wesen, die es schon in Breath of the Wild gab und von denen sich wieder hunderte in Hyrule versteckt haben.

Meist müsst ihr eine kleine Aufgabe erfüllen, um die Krogs zu finden, etwa Steine hochheben, kleine Ballons abschießen oder einen Krog samt Rucksack zu einem Kollegen bringen. Wer die Augen aufhält, stolpert an vielen Ecken über verräterische Indizien.

Etliche Krogs wurden bereits in Hyrule entdeckt, allerdings kommt aktuell immer mehr die Frage auf: Wie viele Krogs gibt es eigentlich insgesamt in Zelda Tears of the Kingdom? Und die Antwort darauf fällt aktuell noch ziemlich unbefriedigend aus.

Wie viele Krogs gibt es in Zelda Tears of the Kingdom? Antwort noch unklar

Aktuell ist nicht bekannt, wie viele Krogs es insgesamt in Tears of the Kingdom gibt. Nintendo hat diese Information natürlich, hat sie aber noch nicht offiziell bekannt gegeben. Und das vermutlich auch nicht ohne Grund, schließlich gehört die Entdeckung der Krogs zu den zahlreichen Anreizen, in Hyrule auch die allerletzten Ecken zu erkunden.

Und das tun derzeit natürlich viele, weswegen auch schon hunderte Krogs entdeckt wurden. Wir haben auf unserem Testlauf knapp 100 der Wesen gefunden, ein Guide bei IGN hat dagegen schon an die 500 aufgelistet:

Gibt es Hinweise auf die Gesamtzahl?

Nicht wirklich. Man kann natürlich den Vergleich zum Vorgänger ziehen, um zumindest grob auf eine Gesamtzahl schließen zu können. In der Spielwelt von Breath of the Wild waren insgesamt 900 Krogs versteckt.

Da Tears of the Kingdom in nahezu jeder Hinsicht größer als sein Vorgänger ist, gehen wir davon aus, dass dort mindestens genauso viele – wenn nicht sogar noch mehr – Krogs zu finden sind.

Eine Gesamtzahl über 1000 wäre also nicht überraschend.

Was bringen die Krogs?

Neben der kleinen Freude, die jede Krog-Entdeckung auslöst, haben die Wesen auch einen überaus nützlichen Zweck im Spiel. Denn sie überlassen euch jeweils einen Krog-Samen – bei den Transportmissionen sackt ihr sogar zwei ein – von denen ihr eine gewisse Anzahl gegen neue Plätze in euren Waffen-, Schild- und Bogen-Invetaren eintauschen könnt.

Aber auch abseits dieses nützlichen Zweckes haben viele Spieler*innen aktuell ihren Spaß mit den knuffigen Wesen. Dieser Spaß trägt aber zeitweise ziemlich seltsame Blüten, etwa wenn Krogs an Kreuze geklebt oder über offenem Feuer gegrillt werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides und Tipps zum Spiel, etwa Hilfen zum Einstieg oder eine Übersicht über die besten Rüstungen.

