Zelda TotK: Ihr habt den besten Tempel gewählt und gewonnen hat der schwierigste

Dieser Tempel ist eurer Meinung nach der beste in Tears of the Kingdom!

Zelda: Tears of the Kingdom ist seit über vier Wochen erhältlich und viele unter euch haben sich mittlerweile auch an die Tempel des Open World-Abenteuers gewagt. In einer Umfrage wollten wir deshalb von euch wissen, welchen Tempel ihr am besten findet: Wind, Feuer, Wasser oder Donner? Jetzt steht der Sieger fest!

Welcher Tempel aus Zelda: Tears of the Kingdom ist euer Liebling? Hier ist das Ergebnis unserer Umfrage:

Donnertempel (35%, 629 Abstimmungen)

Windtempel (28%, 511 Abstimmungen)

Feuertempel (21%, 382 Abstimmungen)

Wassertempel (16%, 294 Abstimmungen)

Abstimmungen insgesamt: 1.816

Mit 629 Abstimmungen von insgesamt 1816 hat der Donnertempel gewonnen. Das Dungeon in der Gerudo-Wüste ist das wohl schwerste des Spiels, unter anderem weil hier mit der Gibdo-Königin ein besonders fieser Boss auf euch wartet, der schon etwas mehr Übung mit dem Kampfsystem von Tears of the Kingdom erfordert.

Warum ist der Donnertempel so knackig? Zudem solltet ihr nicht unvorbereitet in die Wüste spazieren, so wird hier zwingend kühlende Kleidung für den Tag und wärmende Kleidung für die Nacht benötigt, plus entsprechende Nahrung/Medizin.

Im Inneren des Donnertempels warten dann wiederum Umgebungsrätsel auf euch, bei denen ihr unter anderem Spiegelstatuen so drehen müsst, dass ihr Lichtstrahlen in die korrekte Richtung leitet, um bestimmte Mechanismen zu aktivieren. Aber wer hätte es gedacht: Diese widrigen Umstände in der Wüste plus die Rätsel innerhalb des Dungeons scheinen viele Spieler*innen begeistert zu haben.

Die ideale Tempel-Reihenfolge in TotK samt Guides:

Übrigens haben wir euch vor Kurzem außerdem gefragt, welches Open World-Zelda ihr besser findet: Zelda Breath of the Wild oder Tears of The Kingdom? Auch diese Umfrage haben wir mittlerweile ausgewertet und präsentieren euch hier das Ergebnis:

Mehr zum Thema Was ist besser: Zelda TotK oder BotW? Ihr habt euren Lieblingsteil gewählt von Linda Sprenger

Bester Zelda TotK-Tempel: Stimmen aus der GamePro-Community

prosumer: "Donnertempel, richtig schön dungeon-ig."

LordKain1977: "Da ich noch nicht alle Tempel gesehen hab enthalte ich mich bei der Wahl. Allerdings muss ich sagen das der Bosskampf im Windtempel wohl einer meiner Allt-Time-Greats werden wird. Der Kampf hat mir wirklich Spaß gemacht und den Boss an sich fand ich auch sehr cool gemacht. Allgemein hat mir der Windtempel insgesamt sehr gefallen. Der Weg dorthin, wie man "Hinein" kommt, die ganze Stimmung. Das war schon alles fein."

Nighty65: "Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben wie ich auf dem Weg zum Windtempel war. Dann auf einmal über der sturmkuppel war und dieser Sturm für ein Paar Sekunden einfach weg war und ich Sonne und die Stille wahrgenommen hab als es dann wieder runter ging …. Phänomenal ausgearbeitet…"