Zelda Tears of the Kingdom hat haufenweise Minispiele, die ihr nicht verpassen solltet

Stecken wir das Schwert einfach mal weg und beschäftigen uns mit diesen coolen Minispielen in Zelda TotK.

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Wenn ihr vom Erkunden und normalen Kämpfen irgendwann einmal die Schnauze voll haben solltet, könnt ihr euch auch diversen Mini-Games widmen. Da gibt es Rennen, Ballspiele, Kampf- oder Flugherausforderungen und vieles mehr. Hier findet ihr alle Minispiele, die Zelda TotK zu bieten hat.

In Zelda TotK warten 14 Minispiele darauf, von euch entdeckt zu werden

Darum geht's: Die Macher*innen von Zelda Tears of the Kingdom haben ihr Spiel so voll gepackt, dass es wirklich leicht fällt, etwas zu verpassen. Das trifft nicht nur auf die Möglichkeit, Rüstungen upzugraden oder hilfreiche NPCs zu, sondern natürlich auch auf diese Mini-Games hier.

Angelstedt-Rennen: Ihr könnt bei Landa in Angelstedt ein Rennen starten, wenn ihr die Quest "Der Ausbau von Angelstedt" erfolgreich absolviert habt. Es gibt drei Abstufungen und ihr müsst euch vorher ein Landboot basteln. Als Belohnung gibt es Batterie-Kapseln und allerlei Meeresgetier.

Bollerball: In der Kukudja-Schlucht fordert euch Grift heraus, einen Ball mit Hilfe eines selbstgebauten Gefährts so weit wie möglich zu transportieren, bevor die Zeit abläuft. Ihr könnt einmal bis zu 300 Rubine gewinnen, danach maximal 100.

Branlis Zielfliegen: Habt ihr Jotwerde von der Piratenplage befreit, findet ihr am höchsten Punkt der Insel das Minispiel von Branli. Fliegt einfach mit dem Gleiter möglichst genau in die Mitte des markierten Zielbereiches. Auch hier winken 300 Rubine.

Kanelis Flugparcours: Bei Kaneli am Flugplatz der Orni in der Hebra-Region sollt ihr durch möglichst viele Ringe fliegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Vorher müsst ihr die Quest "Ein brandneuer Flugparcours" absolvieren. Beim ersten Rekord gibt es 300, danach 100 Rubine.

Lorenland: In diesem kuriosen Vergnügungspark in der Südmine gilt es, aus einer fahrenden Lore heraus auf Ziele zu schießen. Es gibt zwei Abstufungen und eine dritte, die am Todesberg stattfindet. Ihr könnt Pfeile, Rubine und Bögen gewinnen.

Orni-Krieger-Training: Bei Nestor westlich vom Stall der Tabanta-Brücke müsst ihr mit Hilfe der Zeitumkehr Bälle in einen Korb bugsieren, die geworfen werden. Ihr ergattert Rubine und bei richtig großem Erfolg auch eine Elsternlanze oder ein Eisvogelschwert.

Pferderennen: Wie in Zelda BotW findet ihr auch in Zelda TotK am Stall der Hochebene eine Herausforderung für eure Pferde. Fahrt durch alle zehn Kontrollpunkte, und zwar möglichst schnell – aber so vorsichtig, dass ihr nichts von der Ladung auf eurem Hänger verliert.

Sandrobben-Stofftiere sammeln: Ihr trefft Juno zuerst nördlich des neuen Stalls von Maritta, dann westlich des Turms auf dem Sahasra-Hügel und anschließend südlich von Taburasa. Am besten klebt ihr die Stofftiere zusammen, um sie alle auf einmal einladen zu können.

Selmies Schildschlittern: An Selmies Hütte im Norden der Hebra-Region müsst ihr zunächst die Quest "Die verschwundene Königin" beenden, um anschließend Snowboard beziehungsweise Schild fahren zu können. Es gibt zwei Streckenversionen und Rubine sowie Schilde zu gewinnen.

Stradons Kraftprobe: Südöstlich des Stalls der Ebene findet ihr Stradon mit seinem Turm. Bastelt ein möglichst schlagkräftiges Gerät, um damit die Glocke zu läuten. Je lauter, desto besser! Als Belohnung winken Edelsteine.

Sturzflug-Zeremonie: Auf der (Himmels-)Insel der Heldenmutprobe, der Insel der Tapferkeitsprobe und der Insel der Kühnheitsprobe stürzt ihr euch per beherzten Sprung in die Tiefe. Drückt R zum Tauchen und fliegt möglichst schnell durch die Ringe. Hier bekommt ihr Kapseln, die Aero-Rüstung und Sonau-Energiesphären.

Taburasa-Rennen: Auf dem Dumsda-Projektgelände könnt ihr ein Gefährt über leuchtende Ziepunkte lenken. Das sollte möglichst schnell erfolgen, dann bekommt ihr Sonau-Bauteile in Kapseln, große Energiesphären und dergleichen mehr.

Wüstenrennen: Sprecht Sudra im Übungsareal der Südoase in der Gerudo-Wüste an. Vorher müsst ihr allerdings die Hauptquest-Reihe "Die Weise des Donners" abgeschlossen haben. Durchquert die Bögen mit einem Landboot oder einer Sandrobbe und beeilt euch.

Yiga-Training: Habt ihr das komplette Outfit des Yiga-Clans, könnt ihr im Yiga-Versteck an einem Training teilnehmen, bei dem ihr möglichst viele Bandenmitglieder innerhalb kürzester Zeit erledigen sollt. Als Belohnung gibt es den Yiga, Stoff, die Erdmanipulations-Anleitung sowie den Blitzschutzhelm.

Jetzt seid ihr dran: Welches Mini-Game mögt ihr in Zelda TotK am liebsten? Womit vertreibt ihr euch die Zeit, wenn ihr alle Schreine und die Story durch habt?