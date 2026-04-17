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Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten

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Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten

Stephanie Schlottag
17.04.2026 | 19:20 Uhr

Die Entwickler von Blind Descent haben bei unserer großen FYNG-Show neues Gameplay aus ihrem kommenden Sci-Fi-Survivalspiel gezeigt. Es stellt sich heraus, dass der Mars gar kein lebensfeindlicher Wüstenplanet ist - unter seiner Oberfläche wartet eine ganze Welt voller Pflanzen und Kreaturen darauf, von uns erkundet zu werden. 

Allerdings geht es keineswegs friedlich zu, in Blind Descent erwartet uns ein harter Überlebenskampf mit begrenzten Ressourcen. Den bestreiten wir alleine oder auf Wunsch auch mit Freunden im Koop. Noch ist kein Release-Datum für das fertige Spiel bekannt, es soll aber bald in den Early Access bei Steam starten.
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