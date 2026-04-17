8 Aufrufe
Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten
Die Entwickler von Blind Descent haben bei unserer großen FYNG-Show neues Gameplay aus ihrem kommenden Sci-Fi-Survivalspiel gezeigt. Es stellt sich heraus, dass der Mars gar kein lebensfeindlicher Wüstenplanet ist - unter seiner Oberfläche wartet eine ganze Welt voller Pflanzen und Kreaturen darauf, von uns erkundet zu werden.
Allerdings geht es keineswegs friedlich zu, in Blind Descent erwartet uns ein harter Überlebenskampf mit begrenzten Ressourcen. Den bestreiten wir alleine oder auf Wunsch auch mit Freunden im Koop. Noch ist kein Release-Datum für das fertige Spiel bekannt, es soll aber bald in den Early Access bei Steam starten.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.