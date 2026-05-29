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Eins der schönsten Cozy Games bekommt einen Nachfolger – und diesmal geht es in die Wildnis

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Eins der schönsten Cozy Games bekommt einen Nachfolger – und diesmal geht es in die Wildnis

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Kevin Itzinger
29.05.2026 | 17:23 Uhr

In Wild n Chill geht es vor allem darum, dem stressigen Alltag zu entfliehen und abseits vom Lärm der Stadt ein eigenes Leben in der Natur aufzubauen. Wir können entweder alleine oder im Koop-Modus (online sowie per geteiltem Bildschirm für bis zu vier Personen) Ressourcen sammeln, jagen, angeln und eine eigene Blockhütte nach unseren Vorstellungen zimmern. Im Fokus steht dabei das entschleunigte Überleben im eigenen Tempo, bei dem wir die Werte für Nahrung, Wasser und Energie im Auge behalten und unser Lager vor wilden Tieren wie Bären und Wölfen schützen müssen.

Die Spielwelt soll eine große Vielfalt mit elf einzigartigen Regionen, die von Küsten und schlammigen Sümpfen bis hin zu dichten Regenwäldern und verschneiten Berggipfeln reichen, bieten. Während der Erkundung können wir über 40 Tier- und mehr als 20 Fischarten entdecken, um so unser Wildnistagebuch zu füllen.

Wie schon im Vorgänger Cast n Chill steht uns ein Hund als treuer Gefährte zur Seite, der vor Gefahren warnt, Beute apportiert und abends am Lagerfeuer für Gesellschaft sorgt. Wer nicht jagen möchte, kann sich übrigens auch komplett auf das Sammeln vegetarischer Ressourcen konzentrieren.

Einen genauen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht, bisher ist das Spiel nur für Steam angekündigt.
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