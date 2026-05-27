Unreal Engine-Video zeigt, wie Habitat 67 ursprünglich geplant war

Zur Weltausstellung aka der Expo 67 in Montreal wollte ein junger Architekturstudent nicht weniger als das Wohnen revolutionieren. Das tatsächlich errichtete Bauwerk kam dann aber bei Weitem nicht an das heran, was ursprünglich geplant war. Das könnt ihr euch aber in diesem Video hier ansehen, das mit der Unreal Engine gerendert wurde.

Quelle: Unreal Engine / YouTube (youtube.com/watch?v=n95pKxYoLbA)