Civilization 7 löst sein größtes Problem - aber reicht das schon?

Civilization 7 hatte zum Release 2025 mit haufenweise Problemen zu kämpfen: Die modernen Zeitalter fehlten, die frische Idee, die Zivilisation zu wechseln, stoß manchen sauer auf und so wirklich ausgereift war der Titel ebenfalls nicht.

Rund ein Jahr später will Firaxis mit dem Update Test of Time endlich das Ruder herumreißen. Tatsächlich macht die neue Erweiterung auch vieles richtig, auch wenn es immer noch einen Ticken besser gehen würde.

Was gut klappt, wo der Entwickler noch ranmuss, das zeigen wir euch in diesem Nachtest.