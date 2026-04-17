Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!

Cralon ist das neue Rollenspiel der früheren Piranha-Bytes-Chefs Björn und Jenny Pankratz. Im düsteren Dungeon-Crawler steigt ihr in einen Untergrund hinab, ganz nach dem Vorbild eines Ultima Underworld. In Ego-Perspektive erkundet ihr die Umgebung, sammelt Gegenstände, löst Quests und stellt euch fiesen Dämonen.

Nachdem Björn und Jenny im April 2025 auf unsere FYNG-Show das erste Mal richtiges Gameplay gezeigt hatten, schließt sich der Kreis auf der FYNG-Show Caggtus 2026: Cralon hat nicht nur einen Release-Termin – das Spiel könnt ihr sogar jetzt schon auf PC spielen!