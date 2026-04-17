Läuft gerade Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!

44 Aufrufe

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!

Natalie Schermann
17.04.2026 | 18:30 Uhr

Cralon ist das neue Rollenspiel der früheren Piranha-Bytes-Chefs Björn und Jenny Pankratz. Im düsteren Dungeon-Crawler steigt ihr in einen Untergrund hinab, ganz nach dem Vorbild eines Ultima Underworld. In Ego-Perspektive erkundet ihr die Umgebung, sammelt Gegenstände, löst Quests und stellt euch fiesen Dämonen. 

Nachdem Björn und Jenny im April 2025 auf unsere FYNG-Show das erste Mal richtiges Gameplay gezeigt hatten, schließt sich der Kreis auf der FYNG-Show Caggtus 2026: Cralon hat nicht nur einen Release-Termin – das Spiel könnt ihr sogar jetzt schon auf PC spielen! 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor einer Stunde

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.605 Videos

Zum Kanal
Cralon

Cralon

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibts jetzt jeden Tag aufs Maul! Video starten   1   9:58

vor 3 Tagen

Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibt's jetzt jeden Tag auf's Maul!
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo Video starten   3     4   12:43

vor 3 Tagen

Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor einer Stunde

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät Video starten   24:32

vor einem Tag

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur Video starten   0:50

vor 2 Stunden

Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur
Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel Video starten   2:00

vor einer Stunde

Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Weltpremieren und Shadow Drops! Alle Highlights unserer FYNG Caggtus Show 2026! Video starten   12:48

vor 10 Minuten

Weltpremieren und Shadow Drops! Alle Highlights unserer FYNG Caggtus Show 2026!
Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten Video starten   1:21

vor 45 Minuten

Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten
Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel Video starten   2:00

vor einer Stunde

Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel
Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten Video starten   1:31

vor einer Stunde

Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten
Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen Video starten   1:30

vor einer Stunde

Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen
The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin Video starten   0:58

vor einer Stunde

The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin
Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln Video starten   1:52

vor einer Stunde

Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln
Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point+Click aus Deutschland Video starten   1:54

vor einer Stunde

Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point&Click aus Deutschland
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor einer Stunde

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur Video starten   0:50

vor 2 Stunden

Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät Video starten   24:32

vor einem Tag

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026 Video starten   6:02

vor einem Tag

Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026
mehr anzeigen