Neues Horrorspiel Ontos tritt in die Fußstapfen von Soma und will diesmal euren Sinn für Realität auf den Kopf stellen

Ontos ist der geistige Nachfolger des Horror-Geheimtipps Soma. Allerdings will Entwickler Frictional Games diesmal offenbar weniger eine Geschichte über die Seelen der menschlichten Spezies erzählen, sondern mit der Frage spielen, was Realität und Existenz bedeuten.

Die Hauptrolle übernimmt Protagonistin Aditi Amani, die es auf die Weltraumstation Samsara verschlägt. Dort vermutet sie ihren Vater, mit dem sie sich längst zerstritten hatte. Laut der Spielbeschreibung umgeben den Ort allerdings schreckliche Geheimnisse, grausame Experimente und eine zerbrechende Realität.

"Stelle dich existenziellen Fragen, die dich am Wesen von Seele, Leiden und der Struktur der Realität selbst zweifeln lassen", heißt es offiziell.

Es werden also wieder große philosophische Themen aufgemacht, was bereits in Soma zu einer sehr starken Geschichte geführt hat. Story-Fans dürfen also gespannt sein. Wie im ersten Trailer auch deutlich wird, scheint Ontos zudem etwas expliziter zu werden, was Gewaltdarstellungen angeht.

Ontos soll 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.