Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab

Maximilian Franke
15.12.2025 | 09:25 Uhr

Die kommende Lifesim Wylde Society ist die Fortsetzung von Wylde Flowers. Ihr übernehmt die Rolle der Hexe Vivian Wylde, die um die Jahrhundertwende eine Pension ihrer Familie erbt. Ihr erkundet die historische Welt, kümmert euch um eure Gäste und geht euren Hexen-Bestrebungen nach.

Das können beispielsweise Séancen mit anderen Magie-Begabten sein, in denen ihr mit Geistern Kontakt aufnehmt, die euch in eurer Sache unterstützen. Außerdem deutet der Trailer kleine Rituale in der Spielwelt an.

Tagsüber gibt es dann große Events wie Tee-Nachmittage oder ganze Tanzbälle zu organisieren. Hier geht es nicht zuletzt darum eurer Drama-Ader nachzugehen, Gäste zu verkuppeln und für Gesprächsstoff im kleinen Städtchen Fairhaven zu sorgen.

Wylde Society wurde bereits vor einem Jahr angekündigt. Der hier verlinkte Trailer gibt einen Eindruck von der Ingame-Grafik und Gameplay. Einen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. Die Lifesim ist außerdem nur für PC angekündigt, allerdings ist der Vorgänger Wylde Flowers vor Kurzem auch für Konsolen erschienen.
