Decrepit schickt euch so lange durch eine mittelalterliche Burg voller Zombies, bis ihr jeden Gang auswendig kennt

Tillmann Bier
13.12.2025 | 14:00 Uhr

Mit Decrepit wurde bei den Game Awards eine Mischung aus Dungeon Crawler und Soulslike angekündigt, die 2026 für den PC erscheinen soll. Euer Ziel im Spiel ist es, einer mittelalterlichen Burganlage zu entkommen, die unglücklicherweise von Untoten überrannt wurde. Eure Spielfigur sollte sich deshalb darauf vorbereiten, zu sterben – und zwar oft. Mit jedem Tod fangt ihr wieder von vorne an, behaltet aber freigeschaltete Buffs, die euch zumindest geringfügig stärker machen. Außerdem bleiben freigeschaltete Abkürzungen und Aufzüge weiterhin zugänglich.

Am wichtigsten ist aber eure Erfahrung: Je besser ihr die Gänge, Hallen und Innenhöfe der Burg kennenlernt und je besser ihr die Angriffe der Gegner vorausahnt, desto weiter kommt ihr bei euren Fluchtversuchen.
