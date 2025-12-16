Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!

Mit Woolhaven bekommt der Indie-Hit Cult of the Lamb seine erste kostenpflichtige Erweiterung und damit das bisher größte Content-Update. Der DLC erscheint am 22. Januar 2026 und schickt euer fanatisches Lamm hoch in den Norden nach Wollhafen, die einstige Heimat der nahezu ausgestorbenen Schafe.

Hier könnt ihr mit neuen Gebäuden und Mechaniken euren Kult weiter wachsen lassen und gefährliche Dungeons erkunden. Mit dabei sind natürlich auch neue Waffen und andere Spielzeuge, mit denen ihr ungläubige Knubbel-Viecher plattmachen könnt, die sich eurem einzig wahren Glauben in den Weg stellen.

Gleichzeitig gibt es unter anderem mit Kälte eine neue Mechanik, um die ihr euch kümmern müsst. Tote Anhänger helfen immerhin niemandem weiter – es sei denn natürlich ihr habt sie für einen höheren Zweck geopfert.

Cult of the Lamb Woohlhaven erscheint am 22.01.26 auf PlayStation, Xbox, Switch und PC für 16,99 Euro.