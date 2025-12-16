Läuft gerade Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!

0 Aufrufe

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!

Maximilian Franke
16.12.2025 | 12:09 Uhr

Mit Woolhaven bekommt der Indie-Hit Cult of the Lamb seine erste kostenpflichtige Erweiterung und damit das bisher größte Content-Update. Der DLC erscheint am 22. Januar 2026 und schickt euer fanatisches Lamm hoch in den Norden nach Wollhafen, die einstige Heimat der nahezu ausgestorbenen Schafe.

Hier könnt ihr mit neuen Gebäuden und Mechaniken euren Kult weiter wachsen lassen und gefährliche Dungeons erkunden. Mit dabei sind natürlich auch neue Waffen und andere Spielzeuge, mit denen ihr ungläubige Knubbel-Viecher plattmachen könnt, die sich eurem einzig wahren Glauben in den Weg stellen.

Gleichzeitig gibt es unter anderem mit Kälte eine neue Mechanik, um die ihr euch kümmern müsst. Tote Anhänger helfen immerhin niemandem weiter – es sei denn natürlich ihr habt sie für einen höheren Zweck geopfert.

Cult of the Lamb Woohlhaven erscheint am 22.01.26 auf PlayStation, Xbox, Switch und PC für 16,99 Euro.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum! Video starten   1:05

vor 49 Minuten

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
In Cult of the Lamb könnt ihr bald einen neuen Charakter spielen: Trailer stellt gratis Update vor Video starten   0:58

08.06.2024

In Cult of the Lamb könnt ihr bald einen neuen Charakter spielen: Trailer stellt gratis Update vor
Cult of the Lamb ist nach zwei Jahren endgültig fertig: Das steckt im letzten, kostenlosen Update Video starten   5     0:49

05.08.2024

Cult of the Lamb ist nach zwei Jahren endgültig fertig: Das steckt im letzten, kostenlosen Update
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.446 Videos

Zum Kanal
Cult of the Lamb

Cult of the Lamb

Genre: Strategie

Release: 11.08.2022 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   1     2   14:18

vor 18 Stunden

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC Video starten   1   0:42

vor 4 Stunden

Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   3   2:08

vor 6 Tagen

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1     1:11

vor 20 Stunden

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine Video starten   2     2   2:00

vor einem Tag

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - das legendäre PS1-Original kommt als Remake zurück Video starten   2     1:50

vor 4 Tagen

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - das legendäre PS1-Original kommt als Remake zurück
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum! Video starten   1:05

vor 47 Minuten

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC Video starten   1   0:42

vor 4 Stunden

Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   1     2   14:18

vor 18 Stunden

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker Video starten   1:00

vor 20 Stunden

Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1     1:11

vor 20 Stunden

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab Video starten   1:00

vor einem Tag

Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine Video starten   2     2   2:00

vor einem Tag

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten Video starten   1:45

vor 2 Tagen

Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten
Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis! Video starten   1     17:57

vor 2 Tagen

Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis!
Decrepit schickt euch so lange durch eine mittelalterliche Burg voller Zombies, bis ihr jeden Gang auswendig kennt Video starten   1:00

vor 2 Tagen

Decrepit schickt euch so lange durch eine mittelalterliche Burg voller Zombies, bis ihr jeden Gang auswendig kennt
Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk Video starten   54:54

vor 3 Tagen

Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk
Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten Video starten   54:50

vor 3 Tagen

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
mehr anzeigen