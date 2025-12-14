Läuft gerade Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine

Natalie Schermann
14.12.2025 | 15:00 Uhr

Der Erfinder der Yakuza- und Like-a-Dragon-Spiele kehrt zurück! Diesmal mit seinem neuen Entwicklerstudio Nagoshi und dessen Debut Gang of Dragon. Das Action-Adventure spielt im Entertainment-Bezirk Shinjuku in Tokyo. 

Schauspieler Ma Dong-seok (Train to Busan, The Roundup, Eternals) schlüpft in die Rolle von Shin Ji-Seong, der in allerlei Drama verwickelt wird. Der Trailer verliert noch nicht viele Informationen zum eigentlichen Gameplay, die ersten Screenshots auf der Steam-Seite lassen aber ehrahnen, dass wir uns hier auf ein Yakuza-like freuen können.

Shin Ji-Seong kämpft sich mit Fäusten, Katanas und Maschinengewehren durch die Straßen des Unterhaltungsviertels Kabukicho. Auch Straßenrennen stehen wohl an der Tagesordnung. 

Einen Releasetermin für Gang of Dragon gibt es noch nicht.
