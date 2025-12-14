Läuft gerade Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten
Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten

Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten

Dennis Zirkler
14.12.2025 | 10:08 Uhr

Endnight Games hat auf den Game Awards 2025 überraschend den Nachfolger zu Sons of the Forest angekündigt. Statt auf einer Insel stürzt ihr diesmal mit einem Raumschiff auf einem fremden, von grotesken Mutanten verseuchten Alien-Planeten ab. Das gewohnte Survival-Prinzip bleibt im Kern vermutlich erhalten, verlagert sich aber in ein düsteres Sci-Fi-Setting mit völlig neuen Gefahren.
Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten
