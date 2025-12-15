Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker

Queens Domain ist eine Hommage an die From Software-Reihe Kings Field, mit denen das japanische Studio vor dem Durchbruch mit Demon's Souls und Dark Souls unterwegs war. Euch erwarten Retro-Grafik und Gameplay, das sich an der Vorlage orientiert.

Neben einer zusammenhängenden Insel verspricht das Entwicklerteam von Freshly Baked Games über 100 Monster und mehr als 50 Nahkampfwaffen, die euch beim Erkunden der düsteren Spielwelt unterstützen sollen. Fokus liegt aber weniger auf den Kämpfen, sondern mehr auf der Erkundung und versteckten Geheimnissen.

Queens Domain hat noch keinen Releasetermin und ist derzeit nur für PC via Steam angekündigt. Ihr könnt aber bereits eine kostenlose Demo ausprobieren, in der ihr circa eine Stunde lang das Startgebiet erkunden dürft.