Läuft gerade Finaler Trailer zu Masters of the Universe stimmt uns auf den Kinostart ein und Fans können es kaum erwarten – "Das ist der Trailer, der mich endgültig überzeugt hat!!!"
Finaler Trailer zu Masters of the Universe stimmt uns auf den Kinostart ein und Fans können es kaum erwarten – Das ist der Trailer, der mich endgültig überzeugt hat!!!

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Finaler Trailer zu Masters of the Universe stimmt uns auf den Kinostart ein und Fans können es kaum erwarten – "Das ist der Trailer, der mich endgültig überzeugt hat!!!"

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Franziska Hammerschmidt
25.05.2026 | 09:30 Uhr

He-Man ist zurück! Am 4. Juni 2026 landet Amazons Neuverfilmung von Masters of the Universe in den deutschen Kinos. Der finale Trailer holt Fans endgültig ab, wie User @MySuperman78 in den Kommentaren unter dem englischen Trailer deutlich macht. 

Für viele geht mit dem Reboot ein Kindheitswunsch in Erinnerung. So schreibt @SteveODonnell: »Ich bin sooo gespannt darauf! Zu meinem fünften Geburtstag 1986 gab es eine Grayskull-Geburtstagstorte – ich habe 40 Jahre auf diesen Film gewartet!« @JohnnyBargeldBoom hat sich derweil »noch nie in seinem Leben so sehr auf einen Film gefreut.«

Worum geht's? Der zehnjährige Prinz Adam (Nicolas Galitzine) strandet auf der Erde und verliert dabei sein Zauberschwert. Ganze 15 Jahre später wird er durch die wiedergefundene Waffe zurück nach Eternia katapultiert, wo der finstere Skeletor (Jared Leto) sein Unwesen treibt. Um seine Heimat zu retten, tut sich der neue Held mit alten Verbündeten wie Teela (Camila Mendes) und Man-At-Arms (Idris Elba) zusammen.
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