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So habt ihr Spider-Man noch nie gesehen: Die neueste Marvel-Serie bei Prime kommt ganz ohne Farbe aus - wenn ihr wollt

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So habt ihr Spider-Man noch nie gesehen: Die neueste Marvel-Serie bei Prime kommt ganz ohne Farbe aus - wenn ihr wollt

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
24.05.2026 | 09:30 Uhr

Nicolas Cage ist der neue Spider-Man, und das ganz in Schwarz-Weiß. Das Spiin-off spielt im New York der 1930er Jahre und sieht entsprechend stilecht aus. Die Einstellung ist aber optional, ihr könnt bei Amazo Prime Video auch in Farbe gucken, das wählt ihr dann im Stream aus.

Die Serie startet am 27. Mai 2026 und besteht aus acht Episoden.
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