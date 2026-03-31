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Hello Kitty Island Adventure: City Town-DLC bringt neuen Charakter mit und schickt euch euch auf eine Großstadt-Map
Für das Cozy-Game Hello Kitty Island Adventure erscheint bald die kostenpflichtige Erweiterung City Town. Darin spielt nicht nur die namensgebende bunte Metropole eine wichtige Rolle, sondern auch die neue Figur Usahana.
Die kümmert sich um ein neues Café, dass ihr auch anpassen könnt. Außerdem gibt es sieben neue Geschäfte für eure Charaktere.
Hello Kitty Island Adventure: City Town erscheint am 16. April für Nintendo Switch, Switch 2, PS5 und PC. Der Preis ist noch nicht offiziell bekannt, allerdings kostet die erste Erweiterung Wheatflour Wonderland 14,99 Euro. Womöglich orientiert sich City Town in ähnlichen Größenordnungen.
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