0 Aufrufe
Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur
Zum nunmehr siebten Mal dürft ihr als El Presidente in Tropico 7 euer tropisches Inselparadies in eine strahlende Zukunft führen. Im Rahmen unserer FYNG-Show auf der Caggtus in Leipzig könnt ihr neues Gameplay zum Aufbaustrategiespiel sehen.
Neben dem bewährten Mix aus Bauen, Wirtschafts- und auch Politiksimulation dürft ihr dieses Mal auch per Terraforming eure Insel verändern. Ebenfalls neu sind Synergien zwischen unterschiedlichen Gebäuden. So sind beispielsweise Hotels effektiver, wenn es in der Nähe Freizeitangebote gibt.
Tropico 7 soll noch 2026 erscheinen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.