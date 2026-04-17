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Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur

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Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur

Daniel Hartmann
17.04.2026 | 17:44 Uhr

Zum nunmehr siebten Mal dürft ihr als El Presidente in Tropico 7 euer tropisches Inselparadies in eine strahlende Zukunft führen. Im Rahmen unserer FYNG-Show auf der Caggtus in Leipzig könnt ihr neues Gameplay zum Aufbaustrategiespiel sehen. 

Neben dem bewährten Mix aus Bauen, Wirtschafts- und auch Politiksimulation dürft ihr dieses Mal auch per Terraforming eure Insel verändern. Ebenfalls neu sind Synergien zwischen unterschiedlichen Gebäuden. So sind beispielsweise Hotels effektiver, wenn es in der Nähe Freizeitangebote gibt.

Tropico 7 soll noch 2026 erscheinen.
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Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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